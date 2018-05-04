Токсовский тоннель ограничат реверсивным движением на одну ночь

В Токсовском тоннеле на ночь введут реверсивное движение. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Так, с 00:00 до 06:00 06 мая в Токсовском тоннеле северный транспортный отсек будут приводить приводить в порядок.

На время производства работ в тоннеле будет организовано реверсивное движение с ручным регулированием, введено ограничение скорости дорожного движения до 40 км/ч.