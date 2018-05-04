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Токсовский тоннель ограничат реверсивным движением на одну ночь
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Токсовский тоннель ограничат реверсивным движением на одну ночь 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Фото: Ivyborg.ru
В Токсовском тоннеле на ночь введут реверсивное движение. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Так, с 00:00 до 06:00 06 мая в Токсовском тоннеле северный транспортный отсек будут приводить приводить в порядок.
На время производства работ в тоннеле будет организовано реверсивное движение с ручным регулированием, введено ограничение скорости дорожного движения до 40 км/ч.
Ремонт Токсовского тоннеля в настоящее время выполняет ООО «Карст». Работы планируется завершить 1 декабря 2018 года. В период работ одна половина тоннеля по направлению в Ленинградскую область закрыта полностью.
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