Токсовский тоннель ограничат реверсивным движением на одну ночь 

В Токсовском тоннеле на ночь введут реверсивное движение. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Так, с 00:00 до 06:00 06 мая в Токсовском тоннеле северный транспортный отсек будут приводить приводить в порядок.
На время производства работ в тоннеле будет организовано реверсивное движение с ручным регулированием, введено ограничение скорости дорожного движения до 40 км/ч.
Ремонт Токсовского тоннеля в настоящее время выполняет ООО «Карст». Работы планируется завершить 1 декабря 2018 года. В период работ одна половина тоннеля по направлению в Ленинградскую область закрыта полностью.