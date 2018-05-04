Ещё
В столице запустили пять новых фонтанов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В столице запустили пять новых фонтанов 

Обручевский меридиан 2 часа назад
Фото: Обручевский меридиан
На Биржевой площади появился 20-метровый в диаметре «сухой» фонтан.
Светодинамический режим в зависимости от выбранной музыкальной композиции варьирует высоту струй от 50 см до 8 м, яркость и цвет освещения, а также включает функцию пара. Фонтан имеет несколько режимов работы: шоу, дневной и ночной. Он окружен дубовым парапетом, на котором москвичам и гостям столицы удобно присесть. Еще два «сухих» фонтана появились в Лубочном переулке и на Болотной площади. Подземные чаши этих фонтанов устроены в один уровень с окружающим плиточным покрытием. Высота 43 струй фонтана в Лубочном пер. составляет от 60 см до 1 м. Вода из них ниспадает в чашу площадью 156 кв. м.
На Болотной площади фонтан разделен на две зоны. Площадь правой чаши — 82 кв. м, вода в нее льется из 26 форсунок, а в левую, площадью 64 кв. м, падает 21 струя. Их высота варьируется от 60 см до 1 м. В рамках комплексного благоустройства парка «Площадь юности» также был создан «сухой» фонтан с подземной чашей в один уровень с плиточным покрытием. Площадь его чаши — 196 кв. м, количество струй — 75, а их высота — от 50 см до 4 м. Музыкальная динамическая подсветка делает фонтан особенно красивым. Новый фонтан появился и в парке «Сад будущего». Его построили на пересечении нескольких дорожек в центральной части парка. Он гармонично вписался в окружающий ландшафт. В отделанную гранитом чашу площадью 50 кв. м льется вода из 12 струй.
Обручевский меридиан: последние новости
Представитель университета Обручевского района избран президентом ассоциации В РУДН состоялась студенческая конференция В Обручевском районе состоялась экскурсия для членов Общества инвалидов Капотни
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У России появится серьезный конкурент по газу66
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов176
Силуанов рассказал о пользе нового налога197
Певица погибла во время отдыха7
Пекин уступает под напором Трампа153
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
00:38
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту
Украина В мире
00:30
Сотрудницу полиции застали за блатной песней
Общество
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение