В столице запустили пять новых фонтанов

На Биржевой площади появился 20-метровый в диаметре «сухой» фонтан.

Светодинамический режим в зависимости от выбранной музыкальной композиции варьирует высоту струй от 50 см до 8 м, яркость и цвет освещения, а также включает функцию пара. Фонтан имеет несколько режимов работы: шоу, дневной и ночной. Он окружен дубовым парапетом, на котором москвичам и гостям столицы удобно присесть. Еще два «сухих» фонтана появились в Лубочном переулке и на Болотной площади. Подземные чаши этих фонтанов устроены в один уровень с окружающим плиточным покрытием. Высота 43 струй фонтана в Лубочном пер. составляет от 60 см до 1 м. Вода из них ниспадает в чашу площадью 156 кв. м.

На Болотной площади фонтан разделен на две зоны. Площадь правой чаши — 82 кв. м, вода в нее льется из 26 форсунок, а в левую, площадью 64 кв. м, падает 21 струя. Их высота варьируется от 60 см до 1 м. В рамках комплексного благоустройства парка «Площадь юности» также был создан «сухой» фонтан с подземной чашей в один уровень с плиточным покрытием. Площадь его чаши — 196 кв. м, количество струй — 75, а их высота — от 50 см до 4 м. Музыкальная динамическая подсветка делает фонтан особенно красивым. Новый фонтан появился и в парке «Сад будущего». Его построили на пересечении нескольких дорожек в центральной части парка. Он гармонично вписался в окружающий ландшафт. В отделанную гранитом чашу площадью 50 кв. м льется вода из 12 струй.