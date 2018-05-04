На земле и под землей: 9 мая в Симферополе перекроют «подземку»

СИМФЕРОПОЛЬ , 4 мая — РИА Новости Крым . В связи с проведением репетиций парада Победы и в день самого праздника подземные переходы в центре Симферополя будут закрыты. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

"На время проведения репетиций и парада будет запрещен переход через подземные переходы: на площади Амет-хана Султана (в районе проспекта Кирова), напротив Совета министров, возле Центрального универмага, на площади Советской (со стороны пр. Кирова и улицы Ленина)", — сообщили в администрации.

Как сообщалось, репетиции парада Победы пройдут вечером 5 мая и утром 7 мая, в это время движение транспорта в центре города будет ограничено.