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На земле и под землей: 9 мая в Симферополе перекроют «подземку»
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На земле и под землей: 9 мая в Симферополе перекроют «подземку» 

РИА Новости Крым 2 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая — РИА Новости Крым. В связи с проведением репетиций парада Победы и в день самого праздника подземные переходы в центре Симферополя будут закрыты. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.
"На время проведения репетиций и парада будет запрещен переход через подземные переходы: на площади Амет-хана Султана (в районе проспекта Кирова), напротив Совета министров, возле Центрального универмага, на площади Советской (со стороны пр. Кирова и улицы Ленина)", — сообщили в администрации.
Как сообщалось, репетиции парада Победы пройдут вечером 5 мая и утром 7 мая, в это время движение транспорта в центре города будет ограничено.
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