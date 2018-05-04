Даже пулю остановит. Роснефть запатентовала катализатор для изготовления сверхпрочного материала

Корпоративный исследовательский центр ООО «РН-ЦИР» Роснефти получил патент на катализатор для изготовления инновационного сверхпрочного материала, способного в ряде случаев заменить использование металла.

Сейчас Роснефть является единственным владельцем технологии этой модификации катализатора. Его использование позволяет создавать сверхпрочные полимеры. Испытания показали, что такие материалы способны остановить пулю, — сообщает управление информационной политики Роснефти.

По своим характеристикам инновационный материал можно использовать для изготовления вертолетных лопастей и баллистически стойких материалов. Ожидается, что в нефтяной сфере его можно применять для изготовления обсадных и буровых труб с улучшенными товарными характеристиками — более легких и не подверженных коррозии. Кроме того, на его основе могут быть получены прочные композиты, обладающие положительной плавучестью. В перспективе это позволит использовать новый материал при изготовлении морских и речных судов.