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Даже пулю остановит. Роснефть запатентовала катализатор для изготовления сверхпрочного материала
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Даже пулю остановит. Роснефть запатентовала катализатор для изготовления сверхпрочного материала 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
Корпоративный исследовательский центр ООО «РН-ЦИР» Роснефти получил патент на катализатор для изготовления инновационного сверхпрочного материала, способного в ряде случаев заменить использование металла.
Сейчас Роснефть является единственным владельцем технологии этой модификации катализатора. Его использование позволяет создавать сверхпрочные полимеры. Испытания показали, что такие материалы способны остановить пулю, — сообщает управление информационной политики Роснефти.
По своим характеристикам инновационный материал можно использовать для изготовления вертолетных лопастей и баллистически стойких материалов. Ожидается, что в нефтяной сфере его можно применять для изготовления обсадных и буровых труб с улучшенными товарными характеристиками — более легких и не подверженных коррозии. Кроме того, на его основе могут быть получены прочные композиты, обладающие положительной плавучестью. В перспективе это позволит использовать новый материал при изготовлении морских и речных судов.
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