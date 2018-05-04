Корпорация развития — очень гибкий элемент управленческой системы, более удобный для инвестора, — Бочаров

«У Агентства стратегических инициатив есть два инструмента, с помощью которых мы измеряем инвестиционный климат в регионах: это национальный рейтинг состояния инвестиционного климата и так называемые целевые модели. С их помощью мы понимаем ситуацию в регионах, и то, насколько она изменилась. С приходом нового губернатора в Нижегородской области выстраивается новая управленческая команда, от деятельности которой будет зависеть количество инвестиций, привлеченных в регион. Я считаю очень важным использовать наработки АСИ для того, чтобы принести пользу Корпорации. Плюс ко всему, у нас есть возможность сравнивать ситуацию в разных регионах ПФО и, так называемые лучшие практики, которые мы наблюдаем, могут быть использованы в работе Корпорации.

Корпорация — очень гибкий элемент управленческой системы, более удобный для инвестора. Естественно, её наличие подразумевает, что инвестору будет проще и удобнее работать с правительством в части реализации инвестиционных проектов».