За устные договоренности с работником директору грозит штраф

Руководитель предприятия в Пудожском районе не захотел оформлять трудовые отношения.

Прокуратура Пудожского района провела проверку по обращению местного жителя, пожаловавшегося на неоформление с ним трудовых правоотношений в ООО «Фирма Восход».

Установлено, что заявитель с ноября 2017 года по февраль 2018 года фактически был допущен к работе по устному указанию директора данной организации в должности машиниста котельной установки, трудился посменно на основании утвержденных ежемесячных графиков смен и регулярно получал установленную по договоренности с руководством оплату труда. Однако в нарушение требований Трудового кодекса РФ официально трудовые отношения с работником оформлены не были.

По итогам проверки прокуратура района в отношении директора ООО «Фирма Восход» вынесла постановление о возбуждении производства об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правоотношениях (уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем).