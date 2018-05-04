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За устные договоренности с работником директору грозит штраф
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За устные договоренности с работником директору грозит штраф 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Руководитель предприятия в Пудожском районе не захотел оформлять трудовые отношения.
Прокуратура Пудожского района провела проверку по обращению местного жителя, пожаловавшегося на неоформление с ним трудовых правоотношений в ООО «Фирма Восход».
Установлено, что заявитель с ноября 2017 года по февраль 2018 года фактически был допущен к работе по устному указанию директора данной организации в должности машиниста котельной установки, трудился посменно на основании утвержденных ежемесячных графиков смен и регулярно получал установленную по договоренности с руководством оплату труда. Однако в нарушение требований Трудового кодекса РФ официально трудовые отношения с работником оформлены не были.
По итогам проверки прокуратура района в отношении директора ООО «Фирма Восход» вынесла постановление о возбуждении производства об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правоотношениях (уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем).
По результатам рассмотрения представленных прокурором материалов постановлением Государственной инспекции труда в Республике Карелия руководителю фирмы назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей.
По материалам: ptzgovorit.ru
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