Минкультуры РФ потребует через Генпрокуратуру вернуть бюджетные деньги от 21 кинокомпании

Министерство культуры РФ направит в Генпрокуратуру список из 21 недобросовестной кинокомпании, которые получили господдержку своих проектов, но не выполнили свои обязательства, с просьбой провести проверку и оказать содействие в возврате средств государству. Об этом журналистам сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский.

«Мы проводили проверку совместно с Фондом кино по поводу компаний, которые получали в разные годы, как до 2012 г. так и после, разные формы государственной поддержки, как возвратной, так и безвозвратной, и свои обязательства не выполнили. Таких компаний мы совместно выявили 21, а проектов больше, поскольку на некоторых кампаниях висит по несколько проектов. Список сегодня будет направлен в Генпрокуратуру для принятия соответствующих выводов», — сказал В. Мединский

Он добавил, что в списке недобросовестных кинокомпаний есть некоторые достаточно известные. Полный список планируют опубликовать сегодня, 4 мая, на сайте министерства культуры РФ и Фонда кино. Эти компании не будут допускаться к конкурсам министерства культуры до момента погашения обязательств перед Фондом кино.

Ранее сообщалось, что Минкультуры России и Фонд кино будут взаимодействовать по вопросам взыскания задолженностей с недобросовестных кинокомпаний. В частности, директор департамента кинематографии министерства культуры РФ Ольга Любимова уточнила, что по итогам проведенной совместно Минкультуры и Фондом кино ревизии было выявлено, что в период с 2013 по 2017 гг. шесть компаний не произвели фильмы, а производители семнадцати уже вышедших фильмов (15 компаний) не вернули денежные средства, предоставленные им на возвратной основе. В список не вошли организации кинематографии, которые не смогли в установленные договорами сроки осуществить возврат средств Фонду кино, но подписали мировые соглашения, в соответствии с которыми осуществляют погашение задолженностей.

По сообщения СМИ, министерство также обратилось в Генпрокуратуру по делу о возврате бюджетных средств от пяти кинокомпаний.