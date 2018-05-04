Ещё
Минкультуры РФ потребует через Генпрокуратуру вернуть бюджетные деньги от 21 кинокомпании
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минкультуры РФ потребует через Генпрокуратуру вернуть бюджетные деньги от 21 кинокомпании 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Министерство культуры РФ направит в Генпрокуратуру список из 21 недобросовестной кинокомпании, которые получили господдержку своих проектов, но не выполнили свои обязательства, с просьбой провести проверку и оказать содействие в возврате средств государству. Об этом журналистам сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский.
«Мы проводили проверку совместно с Фондом кино по поводу компаний, которые получали в разные годы, как до 2012 г. так и после, разные формы государственной поддержки, как возвратной, так и безвозвратной, и свои обязательства не выполнили. Таких компаний мы совместно выявили 21, а проектов больше, поскольку на некоторых кампаниях висит по несколько проектов. Список сегодня будет направлен в Генпрокуратуру для принятия соответствующих выводов», — сказал В. Мединский.
Он добавил, что в списке недобросовестных кинокомпаний есть некоторые достаточно известные. Полный список планируют опубликовать сегодня, 4 мая, на сайте министерства культуры РФ и Фонда кино. Эти компании не будут допускаться к конкурсам министерства культуры до момента погашения обязательств перед Фондом кино.
Ранее сообщалось, что Минкультуры России и Фонд кино будут взаимодействовать по вопросам взыскания задолженностей с недобросовестных кинокомпаний. В частности, директор департамента кинематографии министерства культуры РФ Ольга Любимова уточнила, что по итогам проведенной совместно Минкультуры и Фондом кино ревизии было выявлено, что в период с 2013 по 2017 гг. шесть компаний не произвели фильмы, а производители семнадцати уже вышедших фильмов (15 компаний) не вернули денежные средства, предоставленные им на возвратной основе. В список не вошли организации кинематографии, которые не смогли в установленные договорами сроки осуществить возврат средств Фонду кино, но подписали мировые соглашения, в соответствии с которыми осуществляют погашение задолженностей.
По сообщения СМИ, министерство также обратилось в Генпрокуратуру по делу о возврате бюджетных средств от пяти кинокомпаний.
Агентство «Москва»: последние новости
Обзор московских событий в СМИ за 3 мая ГИБДД Москвы официально открыла Мотосезон-2018 Ветеранов в Подмосковье бесплатно подстригут ко Дню Победы
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У России появится серьезный конкурент по газу53
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов176
Силуанов рассказал о пользе нового налога183
Пекин уступает под напором Трампа153
Стали известны подробности смерти Сакина6
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
00:38
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту
Украина В мире
00:30
Сотрудницу полиции застали за блатной песней
Общество
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение