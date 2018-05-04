Минкультуры направит жалобу в Генпрокуратуру на 21 кинокомпанию

«Поверку мы проводили совместно с Фондом Кино по поводу компаний, которые получали разные формы государственной поддержки, как возвратной, так и безвозвратной и которые свои обязательства перед государством не выполнили. Таких компаний мы совместно выявили 21. Этот список будет также сегодня направлен в Генпрокуратуру для принятия прокуратурой соответствующих выводов на основании обращения, которые фонд кино, тщательно проанализировав, направил в министерство культуры», — сказал он.