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Минкультуры направит жалобу в Генпрокуратуру на 21 кинокомпанию
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Минкультуры направит жалобу в Генпрокуратуру на 21 кинокомпанию 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Министерство культуры обратится в Генеральную прокуратуру с просьбой о проверке 21 кинокомпании, которые не погасили свои обязательства перед министерством по возврату субсидий, сказал министр культуры Владимир Мединский в ходе брифинга.
«Поверку мы проводили совместно с Фондом Кино по поводу компаний, которые получали разные формы государственной поддержки, как возвратной, так и безвозвратной и которые свои обязательства перед государством не выполнили. Таких компаний мы совместно выявили 21. Этот список будет также сегодня направлен в Генпрокуратуру для принятия прокуратурой соответствующих выводов на основании обращения, которые фонд кино, тщательно проанализировав, направил в министерство культуры», — сказал он.
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