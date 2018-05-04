Мэр Феодосии сменил рабочее кресло на инвалидную коляску

СИМФЕРОПОЛЬ , 4 май — РИА Новости Крым . Активисты Общероссийского народного фронта и представители администрации Феодосии провели мониторинг доступности городской среды для людей с ограниченными возможностями в ряде социальных объектов. Как сообщили РИА Новости Крым в администрации города, в мониторинге принял участие мэр Феодосии Сергей Фомич. В сопровождении двух колясочников он лично проверил доступность объектов, сидя в инвалидном кресле.

Мониторинговая группа обследовала два городских пляжа — в районе Черноморской набережной и в поселке Береговое, здание многофункционального центра, который планируется открыть 20 мая этого года, а также здания отдела по вопросам миграции (ОВМ) феодосийского отдела МВД и городской поликлиники.

Как рассказали в пресс-службе, недочеты были выявлены практически на всех исследованных объектах. Так, на одном из пляжей вообще не оборудована дорожка для колясочников, на другом — неудобная ширина поручня для спуска в воду и слишком широкие промежутки между деревянными планками дорожки для инвалидов. Арендаторы пляжных территорий пообещали в кратчайшие сроки устранить замечания.

При этом в здании ОВМ выявлены неподходящая для инвалидных колясок ширина колеи и неработающая кнопка вызова персонала для инвалидов. Недочеты выявлены и в здании МФЦ. Подрядчик заверил, что устранит их в ближайшее время.

"Глава администрации действительно проверил доступность этих объектов для людей с ограниченными возможностями, сидя в инвалидном кресле. Несколько раз он едва не упал с непривычки. Но при этом он отметил, что на личном опыте смог прочувствовать проблемы инвалидов и стал лучше понимать, на что в первую очередь нужно обращать внимание в работе по формированию доступной городской среды", — рассказали в пресс-службе.