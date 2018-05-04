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В Московской области из‐за укусов клещей за медпомощью обратились около 500 человек
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В Московской области из‐за укусов клещей за медпомощью обратились около 500 человек 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
В подмосковные медучреждения обратились порядка 500 жителей области из‐за укусов клещей. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области. Ведомство приводит данные на 3 мая.
В сообщении говорится, что подмосковное управление Роспотребнадзора продолжает еженедельный мониторинг за нападениями клещей и инфекциями, передающимися через их укусы. Таким образом, на 3 мая в медучреждения области поступили обращения от 483 человек, которые пострадали от укусов клещей. В их числе 115 детей.
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Врачи предупреждают, что в случае обнаружения на теле присосавшегося клеща необходимо срочно обратиться в медучреждение. С целью профилактики тем людям, которые отъезжают в эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории, а также лицам профессиональных групп риска, работающим в природных биотопах, делают вакцинацию против клещевого энцефалита. На сегодняшний день, вакцинированы 1082 человека, в числе которых 267 детей.
В сообщении говорится, что на территории Московской области случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом не зарегистрировали.
Ранее телеканал «360» сообщил, что рекордное количество укусов клещей зафиксировано в Дубне.
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