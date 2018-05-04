Ветеран Нововоронежской АЭС получил спецприз конкурса «Человек года-2017»

Виктор Фёдорович в составе команды генерального инспектора Концерна «Росэнергоатом» Николая Сорокина стал победителем в специальной номинации конкурса «Лучший проект десятилетия» за успешную реализацию проектов продления сроков эксплуатации 25 энергоблоков АЭС, что привело к беспрецедентному экономическому эффекту для отрасли.

Виктор Лоскутов был участником первой в мире процедуры продления срока эксплуатации энергоблока №5 с реактором ВВЭР-1000 Нововоронежской АЭС. Диплом победителя и эксклюзивные наручные часы Виктор Фёдорович получил из рук директора Нововоронежской АЭС Владимира Поварова

Напомним, сам Владимир Петрович также стал победителем конкурса «Человек года-2017» в номинации «Лучший проект десятилетия». Ранее 25 апреля 2018 года на торжественной церемонии награждения в Москве он получил награду в составе сборной команды Инжинирингового, Машиностроительного и Электроэнергетического (Концерн «Росэнергоатом») дивизионов, успешно воплотившей проект «15 блоков за 10 лет!».

В рамках проекта команда осуществила масштабный разворот сооружения АЭС в России и за рубежом: успешно пущены энергоблоки в Китае Иране и Индии; продолжилось серийное сооружение энергоблоков на Ростовской АЭС; введен в эксплуатацию энергоблок № 4 Белоярской АЭС; введён в промышленную эксплуатацию первый в мире инновационный энергоблок поколения «3+» с реактором ВВЭР-1200 Нововоронежской АЭС; осуществлён энергопуск энергоблока № 1 с реактором ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС-2.

— Поскольку 2017 год для нас был юбилейным, мы решили оценить нашу деятельность в масштабе не только года, но и всего прошедшего десятилетия. Проекты, победившие в специальной номинации, отражают наши достижения в укреплении обороноспособности и мирном использовании ядерных технологий. Раз за разом, на протяжении всей своей большой истории, коллектив атомной отрасли доказывал, что невозможное возможно. Так случилось и сейчас: масштабные, прорывные проекты казались неосуществимыми, но были реализованы, — отметил в своём выступлении Сергей Владиленович.

Всего за пять лет существования конкурса было подано 6300 заявок, из них в 2017 году — 1818 (это на 25% больше, чем в прошлом), в финал вышли 369 человек.

Основные критерии отбора — значимые результаты работы, эффективные подходы к решению задач, разделение корпоративных ценностей и профессиональные качества кандидатов.