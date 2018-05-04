Субботник 5 мая: пластик нужно собирать отдельно

На завтрашнем общегородском субботнике для пластика выделят отдельные урны. Мешки с пластиком, бутылками из-под газировки, например, отправят на мусорный полигон и предадут переработке.

Идея о раздельном сборе мусора на субботнике пришла мэрии. Оказалось, что под снегом осталось много пластиковых бутылок, которые вредят экологии. Поэтому пластик решили переработать.

Специальные сетчатые урны для пластика уже устанавливают во дворах, парках и скверах.

Казанцев приглашают на общегородской субботник. В каждом районе обозначены большие участки для уборки. Например, лесопарковые зоны по улицам Парина и Дубравная, прибрежные зоны вдоль Казанки, озер Кабан и Лебяжье. Убираться во дворах тоже можно.

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