В Белгороде заложили питомник, где планируется собрать крупнейшую в РФ коллекцию сирени

МОСКВА , 4 мая. / ТАСС /. Церемония закладки сирингария — питомника, на основе которого в Белгородской области планируется создать самую большую коллекцию сирени в России , состоялась в пятницу в ботаническом саду одного из вузов региона. Об этом в пятницу сообщили в правительстве области.

"Сегодня в ботаническом саду Белгородского государственного национального исследовательского университета прошла церемония закладки сирингария — питомника, где будет выращиваться сирень. Планируется собрать здесь крупнейшую в России коллекцию сортов и видов этого растения", — сказали в правительстве Белгородской области. Через два года в питомнике высадят не менее 250 сортов и видов сирени.

Ранее сообщалось, что правительство региона вместе с учеными планирует собрать самую большую коллекцию сирени в России за счет создания не только сирингария, но и центра селекции. За поиском уникальных сортов специалисты отправятся в старинные усадьбы, расположенные в том числе на территории соседних регионов. На реализацию проекта «Белгородская сирень» в течение трех лет направят порядка 40 млн рублей. По мнению властей региона, проект поможет решить проблему нехватки качественного посадочного материала в России.