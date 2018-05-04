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В Белгороде заложили питомник, где планируется собрать крупнейшую в РФ коллекцию сирени
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В Белгороде заложили питомник, где планируется собрать крупнейшую в РФ коллекцию сирени 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Церемония закладки сирингария — питомника, на основе которого в Белгородской области планируется создать самую большую коллекцию сирени в России, состоялась в пятницу в ботаническом саду одного из вузов региона. Об этом в пятницу сообщили в правительстве области.
"Сегодня в ботаническом саду Белгородского государственного национального исследовательского университета прошла церемония закладки сирингария — питомника, где будет выращиваться сирень. Планируется собрать здесь крупнейшую в России коллекцию сортов и видов этого растения", — сказали в правительстве Белгородской области. Через два года в питомнике высадят не менее 250 сортов и видов сирени.
Ранее сообщалось, что правительство региона вместе с учеными планирует собрать самую большую коллекцию сирени в России за счет создания не только сирингария, но и центра селекции. За поиском уникальных сортов специалисты отправятся в старинные усадьбы, расположенные в том числе на территории соседних регионов. На реализацию проекта «Белгородская сирень» в течение трех лет направят порядка 40 млн рублей. По мнению властей региона, проект поможет решить проблему нехватки качественного посадочного материала в России.
Тема селекции сирени станет одной из основных на международном форуме по ландшафтной архитектуре «Зеленая столица», который пройдет в Белгороде с 17 по 20 мая. Свой проект регион также представит в конце мая на форуме International Syringa 2018 в Москве и Санкт-Петербурге.
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