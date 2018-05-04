В медицинском колледже на Шкулева состоялся день открытых дверей

День открытых дверей прошел в филиале №3 медицинского колледжа №6, который находится в районе Текстильщики. Об этом сообщили в администрации колледжа.

— Были продемонстрированы видеоролики о колледже, а также проведен мастер-класс по измерению артериального давления и пульса. Во время экскурсии по колледжу будущие абитуриенты и их родители посетили аудитории, в которых проводятся как практические, так и теоретические занятия, — пояснил представитель образовательного учреждения.

Напомним, что филиал №3 медколледжа №6 расположен по адресу улица Шкулева, дом 4, строение 3. (мю)