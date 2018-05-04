Пять ошибок, которые вы совершите, работая с госзакупками

Ошибка № 1. Незнание основ законодательства

Первое, с чем сталкивается предприниматель, который планирует участвовать в закупках — это нормы, регулирующие торги. Мне часто приходится помогать начинающим участникам торгов в вопросе выбора видов закупок.

Если вы только начали или планируете начать участие в торгах, то я вам рекомендую обратить внимание на процедуры по 44-ФЗ:

Желательно пройти курсы по работе с государственными закупками — это избавит вас от «шишек», которые вы гарантированно набьете, если будете работать без минимальных знаний.

Для начала начните участвовать в «запросе котировок», такие процедуры проходят до 500 тысяч рублей и помогут вам освоиться.

Потом переходите к работе с электронными аукционами. Здесь вам уже потребуются знания об обеспечениях заявок и контрактов, а также некоторые из норм законодательства, которые регулируют данные торги.

Начинающие участники часто допускают ошибку, когда пытаются выиграть сразу торги на несколько миллионов, при этом не понимая, какими статьями законодательства регулируются эти закупки, какие штрафные санкции могут грозить участнику, если тот не исполнит контракт.

Совет. Не бегите за большими цифрами, если только начали участвовать. Начните с малого, вы в любом случае наберетесь опыта для серьезных торгов.

Ошибка № 2. Неправильные параметры поиска закупки

Начинающие участники торгов часто ошибаются при поиске закупок — неправильно задают параметры поиска, из-за чего им приходится просматривать огромное количество бессмысленного материала, а найти подходящую закупку так и не удается. Обычно предпринимателю рассказывают «знатоки» в этой области, что в закупках все сложно, нужно сделать десяток действий, чтобы вообще начать искать торги. Но это не так.

Для того чтобы участвовать в запросе котировок вам потребуется только открытое ИП, компьютер, принтер, интернет. И уже завтра вы можете выиграть свой первый контракт.

Что вам нужно сделать?

Зайти на официальный сайт zakupki.gov.ru Перейти в раздел «поставщикам»

Потом в раздел «реестр заказов и закупок 44-ФЗ и 223-ФЗ Нажать на кнопку „расширенный поиск“

Выбрать „запрос котировок“

Выбрать по „44-ФЗ“

Выбрать „подача заявок“

Выбрать регион поставки.

Нажать на кнопку „найти“

После этих простых действий вы можете начинать просматривать закупочные процедуры без „мусора“. Если вы ищете торги по конкретному направлению, в котором работаете, то просто в строке поиска напишите ключевое слово. Поиск закупок — самый трудоемкий процесс, требующий внимательности и усидчивости.

Совет. Не пожалейте средств на курсы по работе с государственными закупками. Сейчас это обучение предлагает большое количество компаний, стоят такие курсы относительно не дорого, и на любых из них вы получите базовые знания.

Ошибка № 3. При расчете закупки

Мне часто приходится помогать предпринимателям в решении вопросов, когда они неправильно просчитали закупку и должны поставить товар ниже себестоимости. В законодательстве есть статьи, которые даже в таких ситуациях помогают выйти из положения.

В декабре того года я столкнулся с несерьезным отношением предпринимателя при просчете закупки. Был тендер, в котором необходимо было проложить высоковольтный кабель, установить столбы и камеры видеонаблюдения, подключить государственное учреждение к системе МВД , чтобы у ведомства была возможность контролировать камеры видеонаблюдения.

Предприниматель, который выиграл эту закупку, решил полностью не просчитывать ее. Он посчитал только объем работ по установке камер, а на остальное просто не обратил внимание, из-за чего в процессе исполнения контракта понял, что выполнить эти работы физически не сможет.

Начали рассматривать возможность субподряда и оказалось, что эти работы стоят в разы дороже, чем сумма контракта. Если бы эту закупку выиграла компания, которая непосредственно занимается данными работами, то она была бы для них выгодна, но в нашем случае — это было фиаско.

Как результат: невыполненные работы, штрафные санкции, РНП (реестр недобросовестных поставщиков, в который вносят всех предпринимателей, которые не исполнили свои обязательства. Если вы находитесь в РНП, то участвовать в закупках вы не можете в течение 2 лет). Не ленитесь просчитывать закупки, если устали, то отложите это на другой день.

Совет. Внимательно просматривайте документацию, никто вас не торопит в просчете процедуры (в документации всегда указан срок, до которого необходимо подать заявку), если вы не успеваете просчитать закупку — лучше не участвуйте. Помните, что неисполнение обязательств по контракту на вас скажется хуже, чем неучастие в тендере.

Ошибка № 4. При подаче заявки на участие

После того как вы нашли подходящий запрос котировок, останется только внимательно прочитать контракт, техническое задание, рассчитать стоимость поставки и заполнить 2-3 формы которые требуются аукционной документацией, распечатать их, запечатать в конверт и привезти заказчику.

На этом этапе предприниматели также допускают ошибки, из-за чего их заявки отклоняют. Очень часто ко мне обращаются ИП с таким вопросом. В марте этого года проходила закупка на поставку стульев для государственного учреждения. Участник запроса котировок заполнил все необходимые формы документов, но его отклонили. Формулировка заказчика: „Не предоставлена выписка из ЕГРИП (единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей)“.

В документации о закупке всегда есть инструкция, в соответствии с которой нужно подготовить заявку.

Совет. При подаче заявки внимательно читайте документы, которые должны входить в состав заявки на участие. Выписка из ЕГРИП легко скачивается с официального сайта налоговой, после чего вы можете записать ее на диск и приложить в составе заявки.

В этом случае у заказчика не будет оснований для отклонения. Не забывайте, что закупки проходят в формате редукциона (понижение цены, кто предложит самую низкую цену, тот и победит).

Ошибка № 5. Предприниматель подал не все документы

Многие предприниматели, когда начинают исполнять государственные контракты, не готовы к бюрократической составляющей. Что это значит? Государственный заказчик подтверждает все действия со стороны поставщика документально!

Недавно ко мне обратился предприниматель с жалобой на заказчика, что ему не оплачивают выполненную работу в указанные сроки (15 рабочих дней). После небольшого общения с заказчиком я понял, что единственное, из-за чего задержана оплата — это не предоставленный предпринимателем акт выполненных работ по форме, приложенной к контракту. После составления этого акта, поставщик получил оплату.

Бюрократическая часть в закупках положительно сказывается как на поставщиках, так и на заказчиках. В случае трудностей в работе с заказчиком переводите всю работу в бумажную плоскость — это вам гарантированно поможет.

Совет. Обязательно проверяйте документацию, которую нужно предоставить заказчику. Если вы поставляете товар, то счет, товарная накладная по форме ТОРГ-12 должна быть обязательно. Если поставляете услуги или работы, то счет, акт выполненных работ (не поленитесь проверить акт, приложенный в контракте, если он есть, то его нужно составить) должны быть обязательно. Иногда нужна еще техническая документация (при ремонте автомобилей, например, нужен заказ-наряд). Заказчик в документации о закупке всегда указывает список закрывающих документов.

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Государственные закупки не такая сложная тема, как многие думают, но к ней нужно относиться очень серьезно, быть усидчивым и знать нормы законодательства. Удачи на торгах!

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