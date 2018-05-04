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Юрий Гаврилечко: Цель монетизации субсидий — лишить украинцев жилья
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Юрий Гаврилечко: Цель монетизации субсидий — лишить украинцев жилья 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
«На данный момент ни одно домохозяйство не является получателем субсидий, зато оно является оформителем субсидий. А получатели — это компании, предоставляющие услуги, именно они получают деньги от казначейства транзитом через лицевой счет домохозяйств. А как только при монетизации получателями субсидий станут домохозяйства, они будут обязаны сначала заплатить за услуги ЖКХ, а потом государство при наличии денег вернет им какую-то часть», — проанализировал экономист.
А поскольку из запланированных бюджетом на субсидии 71 млрд грн уже потрачены 30 млрд грн на погашения задолженности по субсидиям 2017 года, а еще 30 — уйдут на покрытие долгов бюджетов разного уровня уже этого года, то на следующий отопительный сезон (когда и планируется ввести монетизацию) остается 11 млрд грн.
Так, подсчитал Гаврилечко, программа субсидий покрыта деньгами на 16%. Следовательно, при монетизации субсидий, граждане получат 1/6 или даже 1/7 от того, что должны получить.
«Процедура именно такая, поэтому у людей будут увеличиваться долги. Ведь от того, что обещаны деньги, их больше не стало. Люди не смогут оплачивать «коммуналку». А неплатежи услуг ЖКХ станут основанием для подачи иска на отъем имущества. Массово или не массово, но так будет. Что дальше — сложно сказать, у нас субсидиантов — порядка 7 млн домохозяйств. В среднем, каждое домохозяйство насчитывает 2,54 человека», — вынес вердикт аналитик.
Напомним, в украинском правительстве убеждены, что обновление программы предоставления субсидий является важным шагом на пути к монетизации.
Ожидается, что в отопительном сезоне 2018/2019 украинцы смогут получать субсидии «живыми деньгами» на банковскую карточку или наличными (сейчас субсидия автоматически вычитается из полной стоимости коммунальных услуг).
Для этого Кабмин решил сделать систему их начисления более справедливой, чтобы отсеять недобросовестных получателей.
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