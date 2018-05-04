В Калмыкии захоронили найденные поисковиками останки 57 погибших в годы войны солдат

МОСКВА , 4 мая. / ТАСС /. Церемония захоронения останков 57 павших воинов в годы Великой Отечественной войны прошла в пятницу в поселке Хулхута в Калмыкии , где располагается мемориальный комплекс воинам 28 Армии. В мероприятии приняли участие ветераны войны, труженики тыла, а также представители властных структур Калмыкии и Астраханской области , сообщила ТАСС заместитель главы администрации Яшкульского района республики Галина Шининова.

"Останки 57 воинов, которые ценой своей жизни не подпустили к Астрахани гитлеровские войска и погибли на территории нашего Яшкульского района, сегодня захоронены. Они были обнаружены поисковыми отрядами Калмыкии и Астраханской области. Перед церемонией захоронения представители конфессий — буддийской, православной и мусульманской — прочитали молитвы, также был произведен салют воинам и прозвучал гимн России ", — уточнила Шининова.

По ее словам, после церемонии захоронения рядом с мемориальным комплексом прошел торжественный митинг, посвященный 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие представители властных структур Калмыкии и Астраханской области, ветераны войны, труженики тыла и поисковые отряды. Кроме того, по информации пресс-службы администрации республики, в мероприятиях в Хулхуте участвовала делегация из Архангельской области , которая находится в республике в рамках межрегиональной экспедиции.

Под Хулхутой в 1942 году была сформирована 28-я Армия, с боями дошедшая от берегов Волги до Берлина. 31 декабря 1942 года бойцы этого соединения освободили столицу Калмыкии Элисту от немецко-фашистских захватчиков. В 1982 году у поселка Хулхута установили обелиск и произвели захоронения останков воинов 28-й Армии. На обелиске размещается надпись на калмыцком и русском языках: «За Отчизну пролитая кровь навеки в памяти священна».

Всего с 1992 года в республике перезахоронили более 4,5 тыс. останков, установили имена 192 воинов.