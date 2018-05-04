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Источники: в полиции Кубани уволен еще ряд руководителей
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Источники: в полиции Кубани уволен еще ряд руководителей 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
С 1 мая нынешнего года были освобождены от своих должностей ряд руководителей в полиции Краснодарского края. Об этом сообщила журналист Галина Титаренко на своей страничке в «Фейсбуке».
Так, по словам Титаренко Галины, были уволены заместитель начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Краснодарскому краю полковник Крылов В. П., начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по региону полковник Екимов В. А. и замначальника Управления — начальник отдела по противодействию коррупции управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России на Кубани полковник Свашенко Д. С.
В полиции Краснодарского края отказались давать комментарии о возможных увольнениях.
Информацию об отставках редакции «ФедералПресс» подтвердил источник. «Теории можно разные выдвинуть, начиная от зачистки под новое руководство МВД, заканчивая связями с Магомедовыми», — прокомментировал конфидент возможные причины перестановок.
«ФедералПресс» напоминает, что кубанец Сокрутенко стал замом главы донского ГУ МВД.
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