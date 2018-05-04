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СМИ: Семь голландских компаний заподозрили в нарушении санкций против России
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СМИ: Семь голландских компаний заподозрили в нарушении санкций против России 

RT на русском 36 минут назад
Фото: Русская служба "Голоса Америки"
Прокуратура Нидерландов проводит расследование в отношении семи голландских компаний по подозрению в нарушении ими антироссийских санкций, пишет газета Alhemein Dahblad.
По данным издания, эти неназванные компании якобы могли поставлять тяжёлую технику для строительства Крымского моста. Фирмы полагали, что не нарушат санкции, работая только с российской стороны границы.
Как отмечается, если предприятия будут признаны нарушившими ограничительные меры, то это может рассматриваться Европейским судом как «подрыв территориальной целостности Украины». В этом случае фирмам грозит штраф до €820 тыс., а физическим лицам — до €82 тыс. или до шести лет тюрьмы.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
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