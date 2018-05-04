Инвалидам могут полностью возместить стоимость слуховых аппаратов

"Граждане, у которых возникает необходимость приобретения такого TCP, сталкиваются с тем, что максимальная компенсация составляет половину стоимости TCP. Настоящий проект федерального закона направлен на устранение указанного положения, при котором граждане наделены неравными правами в части получения соответствующих гарантий по компенсации приобретения технических средств реабилитации", — сообщается в пояснительной записке.

Таким образом, эсеры предлагают определить суммы выплат на федеральном уровне с учетом полной стоимости ТСР.

В документе также отмечается, что на сегодняшний момент суммы выплат на приобретение ТСР устанавливаются отделениями Фонда социального страхования (ФСС) в субъектах федерации и существенно различаются по регионам.