Пассажирские теплоходы курсируют по трем маршрутам в Московской области

Коломна и Серпухов. Пассажирская водная навигация в Подмосковье набирает обороты. Теплоходы курсируют по трем маршрутам ‐ Лыткарино

Открытие навигации — праздник как для жителей области, для которых это единственная возможность добраться до дома, так и для работников речного транспорта. Экипажи закончили долгий зимний ремонт и выходят в плаванье.

Так, Павел Веретенников отмыл свою «Москву» до блеска. Теперь теплоход скользит по Оке.

Мы это ждем как праздник. Весна у нас как праздник. Зима долгая, так что весну мы очень даже ждем. Зимой происходит ремонт двигателей, покраска судна и подготовка всего оборудования

— Павел Веретенников, капитан теплохода.

Для жителей деревни Притыка теплоход — единственный вид транспорта. Купил билет и через полтора часа в Коломне. Протяженность маршрута 24 километра.

Теплоход типа «Москва» выполняет четыре рейса в неделю. Полностью обеспечивает транспортную потребность населения. Цены — 68 рублей на проезд — вполне доступны

ОАО «Порт Коломна»

Проезд можно оплатить как наличными, так и картой «Стрелка». Нововведение этого года — у жителей и гостей Коломны появилась возможность покупать билет с помощью бесконтактной банковской карты или гаджетов.

Введение безналичной системы с помощью банковских карт — очередной шаг по увеличению доли безналичных оплат

Алексей Фролов , директор по маркетингу и коммуникациям карты «Стрелка».

Открытие навигации жители Подмосковья ждут с нетерпением. Водным транспортом добираться до отдаленных уголков быстрее и проще, чем на автобусе. Всего в области открылось три водных маршрута по рекам Москва и Ока.

Все три маршрута социальные, носят высокую социальную значимость. Связывают отдаленные районы, не имеющие возможность подъезда по дорогам общего пользования. Ежегодно Минтранспорт заказывает эту работу у перевозчиков водным транспортом

Водным видом транспорта в Коломне в прошлом году воспользовались почти 3 тысячи пассажиров. В этом, говорят специалисты, будет не меньше. Курсировать теплоход от причала Бочманово до Притыки будет до октября.