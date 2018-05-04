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Строительство пешеходной дороги в Филимонковском завершится летом
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Строительство пешеходной дороги в Филимонковском завершится летом 

Префектура ТиНАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Аукцион по определению подрядчика для проведения дорожного строительства в поселении Филимонковское состоится 7 мая. Будут организованы работы по созданию тротуара от поселка Радиоцентр до Детского оздоровительного лагеря «Искорка».
— На этой территории есть два многоквартирных дома и ряд садоводческих некоммерческих товариществ. Асфальтированного покрытия на пути к домам и дачам нет. Поэтому будет уложен бордюр, чтобы пешеходам было удобнее передвигаться, — сообщила заместитель главы администрации поселения Филимонковское по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Ольга Тимохина.
Дорога будет построена за счет комплексного финансирования из бюджетов столицы и поселения. Проект будет сдан 1 августа.
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