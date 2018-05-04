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Аварийный дом, построенный в 2016 г на Ямале, почти расселен
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Аварийный дом, построенный в 2016 г на Ямале, почти расселен 

РИА Недвижимость 2 часа назад
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 мая — РИА Новости. Практически все семьи, заселившиеся в жилую многоэтажку в Новом Уренгое (ЯНАО), которая была построена в 2016 году и вскоре признана аварийной, переехали в другой дом, сообщили РИА Новости в администрации города.
Осенью прошлого года Следственный комитет России сообщал о возбуждении уголовного дела после того, как местные власти признали аварийным многоэтажный дом по улице Крайней, построенный и введенный в эксплуатацию в 2016 году. Заселение в многоэтажку началось сразу после окончания строительства. Жильцы, обнаружив трещины в стенах, а также ряд других проблем, обращались в различные инстанции. Решение признать дом аварийным было принято в ноябре 2017 года, после чего местная администрация заявила о необходимости расселения более 100 семей из девятиэтажки. Власти заверяли, что угрозы их жизни состояние дома не несет, но «жильцам необходимо готовиться к переезду».
"Благоустроенные квартиры предоставляются собственникам на время решения ими своего жилищного вопроса в рамках действующего законодательства. На сегодняшний день 102 семьи из 106, подлежащих расселению, уже переехали в новое жилье в микрорайоне Тундровый", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, в четверг руководство города подписало постановление об изъятии земельного участка, на котором находится проблемная новостройка, для муниципальных нужд. Это, как подчеркнули в администрации, «является основанием для заключения договора мены с гражданами либо представления возмещения за изымаемые жилые помещения».
Ранее власти Нового Уренгоя заявляли, что городской департамент имущественных отношений разрабатывает программу мероприятий по передаче жилого дома в муниципальную собственность, после чего может быть принять решение о реконструкции здания.
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