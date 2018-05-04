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Военнослужащие российской авиабазы в Киргизии встретились с «воинами средневековой эпохи»
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Военнослужащие российской авиабазы в Киргизии встретились с «воинами средневековой эпохи» 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В гости к личному составу соединения прибыли члены клуба реконструкции средневековых боев «Гвардия», которые выступили перед военнослужащими с интересной показательной программой.
Военнослужащие российской авиабазы Кант в Киргизии и члены их семей встретились с членами клуба реконструкции средневековых боев «Гвардия».
Несмотря на жаркую погоду, выступление получилось насыщенным. Ребята, облачившись в железные доспехи средневековой эпохи, изготовленные собственноручно, показали собравшейся аудитории, как сражались воины в далеком прошлом, чем вызвали у зрителей шквал аплодисментов.
После выступления «гвардейцев» все желающие могли примерить рыцарские латы и сфотографироваться на память.
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