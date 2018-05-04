Военнослужащие российской авиабазы в Киргизии встретились с «воинами средневековой эпохи»

В гости к личному составу соединения прибыли члены клуба реконструкции средневековых боев «Гвардия», которые выступили перед военнослужащими с интересной показательной программой.

Военнослужащие российской авиабазы Кант в Киргизии и члены их семей встретились с членами клуба реконструкции средневековых боев «Гвардия».

Несмотря на жаркую погоду, выступление получилось насыщенным. Ребята, облачившись в железные доспехи средневековой эпохи, изготовленные собственноручно, показали собравшейся аудитории, как сражались воины в далеком прошлом, чем вызвали у зрителей шквал аплодисментов.

После выступления «гвардейцев» все желающие могли примерить рыцарские латы и сфотографироваться на память.