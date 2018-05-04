Subaru призналась в подделке данных о расходе топлива и вредных выхлопах

Компания Subaru признала факт подделки данных об уровне вредных выхлопов и расходе топлива на своих заводах в Японии

Японский производитель опубликовал пресс-релиз, в котором рассказала, что «отдельные сотрудники» признались в ходе специально проведенных собеседований, что подделывали указанные данные по результатам финальной проверки. Представители компании уведомили японское Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма.

Ведомство еще в прошлом году потребовало провести соответствующую проверку. По ее результатам удалось выявить несоответствие стандартам у 903 автомобилей.