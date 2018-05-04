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Subaru призналась в подделке данных о расходе топлива и вредных выхлопах
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Subaru призналась в подделке данных о расходе топлива и вредных выхлопах 

Quto.ru 2 часа назад
Фото: Quto.ru
Компания Subaru признала факт подделки данных об уровне вредных выхлопов и расходе топлива на своих заводах в Японии.
Японский производитель опубликовал пресс-релиз, в котором рассказала, что «отдельные сотрудники» признались в ходе специально проведенных собеседований, что подделывали указанные данные по результатам финальной проверки. Представители компании уведомили японское Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма.
Ведомство еще в прошлом году потребовало провести соответствующую проверку. По ее результатам удалось выявить несоответствие стандартам у 903 автомобилей.
Компания объяснила ситуацию неоптимизированными стандартами качества и процедурами проверки. В дальнейшем Subaru пообещала исправиться, чтобы избежать повторения подобных инцидентов. Читайте статью на QutoЧитайте также:Настоящие иномарки почти исчезнут в России к 2025 годуВидео: Как на самом деле компания Seat делает моторыИлон Маск анонсировал «промышленную революцию»
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