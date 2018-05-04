Библиотека №192 ищет руководителей творческих кружков

Завершается учебный год — не только в школах, но также в досуговых учреждениях. И многие из них уже задумались о годе следующем.

Не является исключением и наша библиотека №192 (ул. Старобитцевская, д. 23, корп. 2). Ведь это не просто библиотека, а информационный интеллект-центр.

Сейчас это учреждение ищет целый ряд специалистов-педагогов для работы в творческих кружках. В их числе — педагог по вокалу, хореограф, а также руководители изостудии для дошкольников и театральной студии. Об этом библиотека сообщила на своей страничке «ВКонтакте».

Уважаемые кандидаты в руководители кружков!

За справками вы можете обращаться по телефону: 8-495-711-80-45