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Библиотека №192 ищет руководителей творческих кружков
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Библиотека №192 ищет руководителей творческих кружков 

Вестник Бутова 2 часа назад
Фото: Вестник Бутова
Завершается учебный год — не только в школах, но также в досуговых учреждениях. И многие из них уже задумались о годе следующем.
Не является исключением и наша библиотека №192 (ул. Старобитцевская, д. 23, корп. 2). Ведь это не просто библиотека, а информационный интеллект-центр.
Сейчас это учреждение ищет целый ряд специалистов-педагогов для работы в творческих кружках. В их числе — педагог по вокалу, хореограф, а также руководители изостудии для дошкольников и театральной студии. Об этом библиотека сообщила на своей страничке «ВКонтакте».
Уважаемые кандидаты в руководители кружков!
За справками вы можете обращаться по телефону: 8-495-711-80-45
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