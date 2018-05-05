В Бельгии с газовоза «Эдуард Толль» на газовоз «Псков» впервые был единовременно перекачан газ

В бельгийском порту Зебрюгге с газовоза «Эдуард Толль» на судно «Псков» впервые одновременно был перекачан ямальский сжиженный природный газ (СПГ) для дальнейшей транспортировки в Азию. Об этом сообщает портал Судостроение со ссылкой на пресс-службу бельгийского порта Зебрюгге. Перекачка проводилась с помощью трубопровода на причалах 615 и 616 терминала Fluxys внешнего порта. Терминал Fluxys был выбран в качестве перевалочного хаба для сибирского газа ещё в 2015 году. В соответствии с контрактом, в порту Зебрюгге может быть произведено 107 перекачек СПГ с газовоза ледового класса на обычный или 214 судовых заходов в год. Фото: пресс-служба порта ЗебрюггеЗимой, когда северный путь, проходящий через Сибирь, покрыт льдом, ледовые газовозы класса «Ямалмакс» будут ходить через бельгийский порт.