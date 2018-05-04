Государственный герольдмейстер России рассказал о церемонии инаугурации президента

"Человечество вырабатывает определенный вид церемоний для основных событий, которые отмечаются, — есть день рождения, день свадьбы, а есть вступление в должность должностного лица. Такие церемонии строятся по определенному сценарию, и в них отличий быть не должно. Поэтому, в принципе, каждая из таких церемоний включает обязательные элементы, которые должны быть, остальное зависит от национальных особенностей и исторических, финансовых возможностей и так далее", — сказал Вилинбахов.

Он отметил, что каждая такая церемония выстраивается, исходя из конкретного статуса государства, из конституционных обязательств и с учетом других аспектов. «Если мы говорим о вступлении в должность нашего президента, естественно, есть некая матрица, которая лежит в основе, — матрица вступления в должность президентов, выборов генеральных секретарей, назначения председателей верховных советов, коронации императоров», — пояснил он.

Ключевой момент церемонии

Обязательный элемент церемонии вступления главы государства в должность — это принесение присяги. «Матрица в том, что должна быть произнесена клятва. В разных странах это происходит по-разному: где-то клятву произносят на конституции, где-то на Библии, где-то на Коране, где-то на Талмуде. У нас понятно, что клятва произносится на Конституции РФ», — сказал главный герольдмейстер. Именно после оглашения присяги президент считается вступившим в должность.

Еще один обязательный элемент инаугурации — это вручение символов президентской власти. «Глава государства имеет свои геральдические знаки, которые обозначают только его, и больше никого другого. Это Штандарт Президента РФ, это знак ордена „За заслуги перед Отечеством“ первой степени и это Конституция РФ. Из этого состоит набор символов президентской власти, поэтому все эти предметы участвуют в самой церемонии», — сказал Вилинбахов.

Президентский штандарт, который представляет собой российский триколор с золотым изображением Государственного герба, после инаугурации устанавливается в рабочем кабинете президента, а дубликат флага поднимается над резиденцией президента в Московском Кремле.

Еще одним символом президентской власти является золотой знак ордена «За заслуги перед Отечеством» в виде креста с изображением Государственного герба России в центре и надписью «Польза, честь и слава» на обороте и цепи к нему. На звеньях цепи помещаются накладки, покрытые белой эмалью, на которых золотыми буквами выгравированы фамилия, имя, отчество каждого президента России и год его вступления в должность. Эти же данные гравируют на серебряной скобе, которая крепится на древке президентского штандарта.

Состав и внешний вид символов президентской власти оговорен в специальных указах, поэтому никаких импровизаций в этой части во время официальной церемонии не предусмотрено.

Переплет специального экземпляра конституции, на котором приносят присягу президенты РФ, изготовлен в 1996 году из кожи варана, на обложке красного цвета накладной серебряный герб и тисненая золотом надпись. По словам Вилинбахова, в материале и цвете переплета нет специальной геральдической символики.

Строгий костюм

Внешний вид вступающего в должность, как отметил Вилинбахов, строго не оговорен, но предполагается, что российский президент во время церемонии должен быть одет в темный костюм. «Подразумевается, что он будет в строгом деловом костюме. Тем более, церемония происходит днем, поэтому здесь нормально явиться не во фраке, не в смокинге. К тому же в нашей стране церемоний во фраках не принято, в отличие, допустим, от скандинавских стран», — отметил герольдмейстер.

О том, что нужно делать во время церемонии, избранного президента инструктирует служба протокола. Даже если президент вступает в должность не первый раз, есть определенные нюансы, о которых нужно напомнить. «На этот случай существует служба протокола. Всегда даже перед традиционным событием они напоминают порядок того, что должно происходить, потому что очень много событий, много всего, и нужно проследить, чтобы все было так, как должно быть», — сказал Вилинбахов.

По его словам, импровизации в сценарии не предусмотрены, и в них нет необходимости.

Место проведения

Принесение президентской присяги традиционно проходит в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Как отметил Вилинбахов, в этом прослеживается историческая традиция.

"Об исторических традициях России говорит само по себе место. Инаугурация происходит в Москве , в Кремле — в Большом Кремлевском дворце, коронации проходили тоже там. В сценарии коронационной церемонии основной момент происходил в Успенском соборе, потому что государь считался помазанником божиим. А теперь, поскольку у нас светское государство, церемония проходит в самом дворце", — рассказал государственный герольдмейстер.

Парадные залы, задействованные под проведение церемонии вступления в должность президента России, не требуют дополнительного декора. «Зал никак специально не украшается, это исторический зал, там есть и территориальные гербы. И Андреевский зал, и Георгиевский — залы орденские. Внесения чего-то дополнительного нет», — сказал Вилинбахов.