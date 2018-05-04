Псковский Минюст принял восемь заявлений о регистрации НКО в конце апреля 

На последней неделе апреля отдел по делам некоммерческих организаций управления Минюста по Псковской области поступило восемь заявлений о госрегистрации некоммерческих организаций всех организационно-правовых форм. Как сообщает пресс-служба ведомств, отдел по НКО рассмотрел три заявления, остаток на 3 мая — 12 заявлений о государственной регистрации НКО. Кроме того, служащие ведомства провели три плановые проверки деятельности некоммерческих организаций, о нарушениях не сообщается. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».