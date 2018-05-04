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На «Атомэкспо-2018» обсудят глобальное научное сотрудничество
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На «Атомэкспо-2018» обсудят глобальное научное сотрудничество 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Вопросы глобального научного сотрудничества для развития атомной энергетики будут обсуждаться на предстоящем 14-16 мая в Сочи десятом международном форуме «Атомэкспо-2018», сообщила пресс-служба научного дивизиона госкорпорации «Росатом».
"Ведущие мировые эксперты, представители российской атомной отрасли и глобальных компаний обсудят вопросы научного взаимодействия в ходе круглого стола «Международное научное сотрудничество и передовая исследовательская инфраструктура — основа инновационного развития атомной энергетики», — говорится в сообщении.
Участники мероприятия обсудят форматы международного научного сотрудничества и факторы, влияющие на успех, на примере проектов международного центра исследований, который будет создан на базе строящегося в России самого мощного в мире многоцелевого исследовательского ядерного реактора на быстрых нейтронах МБИР, проекта по созданию международного термоядерного реактора ИТЭР, Европейского центра по исследованию ионов и антипротонов FAIR и других.
На круглом столе запланированы выступления специального представителя Росатома по международным и научно-техническим проектам Вячеслава Першукова, генерального директора Агентства по ядерной энергетике Организации по экономическому сотрудничеству и развитию Уильяма Мэгвуда, председателя ученого совета проекта FAIR Сибажи Раха, руководителя проектного офиса проекта ITER Альфреда Ханс-Генриха и других.
Форум «Атомэкспо», ежегодно проходящий в России с 2009 года, — крупнейшая выставочная и деловая площадка для проведения встреч и переговоров мировых лидеров атомной энергетики. Организатор форума — госкорпорация «Росатом». Генеральный информационный партнер «Атомэкспо-2018» — агентство РИА Новости медиагруппы «Россия сегодня».
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