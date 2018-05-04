Построенный на заводе в Карелии лоцмейстерский катер отправится в Калининград

ПЕТРОЗАВОДСК , 4 мая. / ТАСС /. Торжественная церемония спуска на воду лоцмейстерского катера с ледовым усилением «Фортуна» состоялась в Петрозаводске на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе. Судно отправится в Калининград , сообщает в пятницу пресс-служба предприятия.

"В ходе мероприятия состоялась традиционная церемония «крещения» судна. Согласно флотской традиции, «крестная мать» корабля — инженер-конструктор Вера Сергеевна Устинкина — разбила бутылку шампанского о нос судна, тем самым ознаменовав начало его новой жизни. Порт приписки лоцмейстерского катера «Фортуна» — Калининград", — говорится в сообщении.

По данным предприятия, судно предназначено для работ по установке и съемке плавучих средств навигационного оборудования, их обслуживания на акватории, а также для выполнения дополнительных функций по перевозке генеральных грузов на палубе.

Как уточнили в пресс-службе карельского правительства, в торжественной церемонии приняли участие глава Карелии Артур Парфенчиков , член Совета Федерации от республики Александр Ракитин , представители ГУП «Росморпорт», мэрии Петрозаводска, руководство предприятия и др. Они выразили благодарность сотрудникам Онежского судостроительно— судоремонтного завода за качественную и в срок выполненную работу. Глава региона пожелал коллективу предприятия создания новых судов и дальнейшего развития кораблестроения в Карелии.

О предприятии

С 2011 года Онежский судостроительно-судоремонтный завод (прежнее название — Онежский судостроительный завод) находился в процедуре банкротства. В конце 2014 года приняли решение о возобновлении производства и передаче предприятия в госсобственность. Новым владельцем стал ФГУП «Росморпорт». В июне 2015 года завод возобновил свою работу с закладки нового судна.

По данным карельских властей, в настоящее время верфь выполняет заказы «Росморпорта» на строительство пяти судов, производится ремонт шести судов. На предприятии работают 470 человек, численность коллектива постоянно увеличивается.