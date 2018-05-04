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Байкеры и автомобилисты приурочили ко Дню Победы пробег через Израиль
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Байкеры и автомобилисты приурочили ко Дню Победы пробег через Израиль 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 мая — РИА Новости. Десятки байкеров и автомобилистов едут под красными знаменами через весь Израиль в честь предстоящего Дня Победы в Великой Отечественной войне, который в еврейском государстве отмечают как общенациональный праздник.
Стартовав от границы с Ливаном, около 60 мотоциклов и машин с сотней водителей и пассажиров должны преодолеть более 500 километров и финишировать на берегах Красного моря.
Организатор пробега, учитель физики и внук воина-фронтовика, Вахтанг Цинцадзе рассказывает, что акция проходит третий раз и, становясь традицией, собирает все больше участников, которые вливаются в колонну по мере ее продвижения по Израилю.
"Нас мало, но мы в тельняшках — таков был наш лозунг на первый пробег. Сейчас нас уже больше. Мы — это обычные граждане Израиля, которые считают своим долгом почтить память тех, кто подарил нам будущее. Мотоциклисты, автолюбители и просто ребята, у которых нет транспортных средств, но есть для них свободные места в нашем пробеге", — говорит он.
Над мотоциклами и машинами реют красные стяги Победы, флаги Израиля и России, даже знамя советского военно-морского флота, у многих участников — георгиевские ленты. «Мы рады любым знаменам, которые желают разделить с нами этот праздник», — сказал Цинцадзе.
По пути байкеры и автомобилисты сделали остановку в местечке Латрун, между Тель-Авивом и Иерусалимом, где в стенах старого британского форта разместился танковый музей и воинские мемориалы, в том числе в честь солдат Второй мировой.
Пробег от северного города Метулы до южного Эйлата — одно из десятков мероприятий, которые в первые дни мая проходят по всему Израилю. В стране, где живут тысячи участников Великой Отечественной войны и миллионы потомков фронтовиков, День Победы празднуют не только на общественном, но и государственном уровне при поддержке центральных и местных властей. Как и в России, его отмечают 9 мая. С нынешнего года дата праздника, его статус и порядок проведения получили закрепление в специальном законе.
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