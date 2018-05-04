Как отчитался губернатор?

Недавно Георгий Полтавченко отчитался перед парламентом о работе за прошедший год. Доклад был сплошь оптимистичным. Насколько это соответствует реальности?

По словам губернатора, сейчас Петербургу удалось «закрепиться на высоте, до которой город прежде не поднимался». «Темпы преобразования… опережают обычный ход времени», а развитие «превосходит наши собственные ожидания».

Прозвучали и конкретные цифры. Усиливается промышленность: каждый четвёртый отечественный автомобиль сделан в Петербурге. Не отстаёт и демография: продолжительность жизни достигла исторического максимума — 75,4 года, а смертность снижается, причём младенческая до небывало низкого уровня — 3,6 на тысячу рождённых.

По утверждению Полтавченко, в 2017-м темпы роста зарплаты в Северной столице были лучшими в стране. Номинальная увеличилась без малого на 10%, реальная — на 5,4%. Средняя зарплата медиков, например, по официальной статистике, свыше 73 тыс. рублей.