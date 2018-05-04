Как отчитался губернатор? 

Недавно Георгий Полтавченко отчитался перед парламентом о работе за прошедший год. Доклад был сплошь оптимистичным. Насколько это соответствует реальности?
По словам губернатора, сейчас Петербургу удалось «закрепиться на высоте, до которой город прежде не поднимался». «Темпы преобразования… опережают обычный ход времени», а развитие «превосходит наши собственные ожидания».
Прозвучали и конкретные цифры. Усиливается промышленность: каждый четвёртый отечественный автомобиль сделан в Петербурге. Не отстаёт и демография: продолжительность жизни достигла исторического максимума — 75,4 года, а смертность снижается, причём младенческая до небывало низкого уровня — 3,6 на тысячу рождённых.
По утверждению Полтавченко, в 2017-м темпы роста зарплаты в Северной столице были лучшими в стране. Номинальная увеличилась без малого на 10%, реальная — на 5,4%. Средняя зарплата медиков, например, по официальной статистике, свыше 73 тыс. рублей.
— Полтавченко рассказывал о том, что действительно происходит, — говорит публицист, политолог Юрий Светов. — Петербуржцы на самом деле хорошо работают, достижений много. Другое дело, что часто люди добиваются результата не благодаря, а вопреки решениям чиновников. От власти горожане, прежде всего, ждут чёткой стратегии, внятного плана развития, а этого нет. Налицо и серьёзные расхождения. Например, поднимаются красивые дома. Но если они построены на месте зелёной зоны, что нередко происходит, это неминуемо вызывает конфликт. В итоге всё идёт медленнее, чем хотелось бы, возникает чувство слабой эффективности и застоя. Появляется ощущение, что губернатор и горожане живут в разных городах…