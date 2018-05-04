Курск. Список мероприятий, посвящённых Дню Победы

По данным мэрии, 9 мая в городе будет работать 11 творческих площадок, где можно будет послушать песни и стихи о войне, потанцевать и пообщаться

1 — 15 мая, Дом искусств «Ритм» — выставка рисунков и поделок «Война. Победа. Память».

5 мая, 10.00, ДЮСШ «Медведь» — открытый турнир по жиму лёжа.

5 мая, 18.00, сквер им. Г. В. Свиридова, парк Героев Гражданской войны — открытие творческого проекта «Субботний вечер».

5 мая, 10.00, ул. Блинова — праздник «День улицы имени Героя Советского Союза К. М. Блинова».

5, 6 мая, 11.00, Курский картодром — чемпионат и первенство ЦФО по картингу.

6 мая, 11.00, шахматный клуб — чемпионат города по шахматам, блиц-турнир.

7 мая, 10.00, ул. Ленина (памятник Е. Зеленко), ул. Мирная — марш-парад кадетских классов «Наша общая Победа», посвящение учащихся 5-х классов в кадеты.

7 мая, 11.00, Курский дом-интернат ветеранов войны и труда — концерт воспитанников ДШИ № 5 им. Д. Д. Шостаковича.

7 мая, 12.00, центр досуга «Ассоль» — тематическая программа.

7 мая, 12.30, Дом искусств «Ритм» — познавательно-воспитательная программа.

7 мая, 14.00, Дом детского творчества — вечер для учителей-ветеранов.

7 мая, 14.30, Дворец детского творчества Железнодорожного округа — XV городской детский фестиваль патриотической песни «Солнечный круг».

7 мая, 15.00, стадион школы № 50 — соревнования по эстафетному бегу.

7 мая, 17.00, парк Героев Гражданской войны — проект «Красавицы Победы» «Вечер отдыха в послевоенном парке».

7 мая, 12.30, школа № 60 — окружной военно-спортивный праздник «Славой озарёные года».

8 мая, 9.00, 11.00, 12.00, м. Горелый лес, парк железнодорожников, п. Щетинка — церемонии возложения венков и цветов.

8 мая, 9.00, Аллея славы — торжественная церемония открытия ландшафтной композиции «Дружба» в честь 30-летия 1-й всесоюзной встречи ветеранов 21-го дивизиона и отдельных бронепоездов в Курске.

8 мая, 10.00, ул. Интернациональная — Театральный проезд — праздничное шествие колонны коллективов предприятий Курского железнодорожного узла от площади вокзала ст. Курск до памятника погибшим железнодорожникам в парке Дома культуры; 11.00 — митинг-возложение у памятного знака «В память о боевых и трудовых подвигах курских железнодорожников в годы Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг.»; 12.00, парк железнодорожников — праздничный концерт.

8 мая, 10.00, ДЮСШ бокса — первенство ДЮСШ по боксу.

8 мая, 10.00, бассейн ДЮСШ № 2 — соревнования по плаванию среди воспитанников ДЮСШ № 2.

8 мая, 10.00, физкультурно-спортивный центр «Восток» — блицтурнир по теннису.

8 мая, 11.00, ДЮСШ «Виктория» — соревнования по ОФП среди групп начальной подготовки.

8 мая, 11.00, спортзал гимназии № 44 — соревнования по уличному баскетболу среди школьников.

8 мая, 11.00, ул. Перекальского, 1-а — фестиваль технического творчества «Конструируем будущее».

8 мая, 11.00, центр досуга «Юность» — праздничная концертная программа.

8 мая, 11.00, центр досуга «Спутник» — литературно-музыкальная программа.

8 мая, 12.00, центр досуга «Сказка» — тематическая программа.

8 мая, 12.30, ДШИ № 5 им. Д. Д. Шостаковича — праздничная концертная программа «Салют Победы».

8 мая, 14.00, Театральная площадь — литературно-патриотический проект «Бессмертный книжный полк».

8 мая, 15.00, Центр детского творчества — праздничная программа.

8 мая, 18.00, ДШИ № 4 — праздничный концерт.

9 мая 9.00, стела «Героям-курянам» — возложение цветов.

9.30, мемориальный комплекс «Курская дуга» — торжественное возложение венков и цветов.

10.00, Мемориал павших в годы Великой Отечественной войны — торжественная церемония возложения венков и цветов.

10.30, КГУ — концертная программа.

11.00, гостиничный комплекс «Сейм», п. Маршала Жукова — турнир по гольфу.

11.00, ДЮСШ № 4 — блиц-турнир по мини-футболу.

12.00 — пл. Перекальского — ул. Ленина — Красная площадь — шествие «Бессмертный полк».

13.00, Красная площадь — концертная программа.

14.00, Театральная площадь — праздничная концертная программа.

14.00, площадка перед ДШИ № 6 — военно-полевой праздник «Фанфары победы».

15.00, Театральная площадь — спортивно-патриотическая акция «Рекорды победы».

16.00, площадка перед ДШИ № 1 им. Г. В. Свиридова — концертная программа.

17.00, площадка перед центром досуга «Сказка» — концертная программа.

17.00, ул. Союзная, 26 — окружной праздник.

18.00, площадка перед ГКЦ «Лира» — праздничная программа.

18.00, парк Героев Гражданской войны — проект «Танцующий город».

18.00, площадка перед ГКЦ «Лира» — праздничная программа.

19.00, площадка перед центром досуга «Родина» — праздничная концертная программа.

19.00, Красная площадь — концерт «Фанфары Победы».

20.00, открытая площадка перед центром досуга «Мир» — благотворительный показ фильма «Генерал».

22.00, Красная площадь — праздничный фейерверк.

10 мая, 16.00, центр «Оберег» — праздничный концерт.

10 мая, 17.30, парк Героев Гражданской войны — II открытый городской фестиваль оркестров и ансамблей народных инструментов.