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В Севастополе ищут замену руководителям Водоканала и Севтеплоэнерго
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В Севастополе ищут замену руководителям Водоканала и Севтеплоэнерго 

РИА «ФедералПресс» 34 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В рамках конкурса кадрового резерва, который был объявлен в Севастополе, ищут возможных новых руководителей для Севэлектроавтотранс, Водоканал, Севтеплоэнерго, а также подведомственных управляющих компаний. Об этом рассказал заместитель губернатора Севастополя Владимир Базаров. «В зоне, которую курирую я, находится 21 такая организация с общей штатной численностью порядка 8,5 тысяч человек. Эти организации работают в сферах городского, дорожного, транспортного хозяйства. Там тоже есть некий кадровый голод, в том числе и на руководящие должности», — сообщил Базаров. По мнению замгубернатора, конкурс объявлен своевременно. Он рассказал, что задача кадрового конкурса — привлечь максимальное количество профессиональных, активных людей, знакомых с новыми методами управления предприятий. Плюсом станет опыт реализации крупных проектов на других территориях РФ. «Много работы, много таких проектов начинаем или уже ведем, которых до сих пор в городе не было. Например, в сфере транспорта запускаем проект ЕГКС. Огромная программа у департамента городского хозяйства по комфортной городской среде», — отметил Базаров, поясняя, почему в правительство особенно ждут людей с успешным опытом работы над аналогичными проектами. В правительстве обещают внимательно рассмотреть все поступающие заявки. При этом, как сообщил заместитель губернатора, некоторые из отобранных кандидатов отправятся не в кадровый резерв, а сразу будут приглашены на открытые вакансии. «Это не значит, что мы сегодня увольняем руководителей всех подведомственных предприятий, — пояснил Базаров. — Это говорит о том, что мы заботимся о перспективах, чтобы, когда придет время, руководителей было кем заменить. Ну и бывает не справляются — такие ситуации тоже случаются. В любом случае движения кадровые существуют — кто-то переезжает, кто-то переходит на другую работу».
Напомним, правительство Севастополя объявило конкурс в каровый резерв на должности руководителей всех ведомственных предприятии, учреждений и организаций по поручению губернатора Дмитрия Овсянникова. В апреле губернатор лично обратился к будущим управленцам со своей страницы в Facebookи рассказал о своем опыте участия в подобных конкурсах.
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