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В Стерлитамаке разыскивают пропавшую без вести 17-летнюю студентку
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В Стерлитамаке разыскивают пропавшую без вести 17-летнюю студентку 

ufa1.ru 34 минуты назад
Фото: ufa1.ru
В полицию за помощью обратились родные Камилы Вылиахметовой. 17-летняя девушка вышла из общежития по улице Свердлова в Стерлитамаке еще в понедельник 23 апреля. С тех пор ее никто не видел.
— Общежитие принадлежит Стерлитамакскому многопрофильному колледжу, девушка студентка, — рассказали горожане.
Семья обратилась за помощью в поисках в полицию. На вид Камиле 17-18 лет. Ее рост 165-170 сантиметров, телосложение среднее, волосы длинные. Всех, кто видел девушку или знает о ее местонахождении, просят звонить в отделение полиции по номерам 8 (961) 371-52-30, 8 (999) 741-74-96, 02, 020, 002.
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