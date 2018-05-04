В Стерлитамаке разыскивают пропавшую без вести 17-летнюю студентку

В полицию за помощью обратились родные Камилы Вылиахметовой. 17-летняя девушка вышла из общежития по улице Свердлова в Стерлитамаке еще в понедельник 23 апреля. С тех пор ее никто не видел.

— Общежитие принадлежит Стерлитамакскому многопрофильному колледжу, девушка студентка, — рассказали горожане.

Семья обратилась за помощью в поисках в полицию. На вид Камиле 17-18 лет. Ее рост 165-170 сантиметров, телосложение среднее, волосы длинные. Всех, кто видел девушку или знает о ее местонахождении, просят звонить в отделение полиции по номерам 8 (961) 371-52-30, 8 (999) 741-74-96, 02, 020, 002.