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США блокируют поставки гуманитарной помощи беженцам в Сирии
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США блокируют поставки гуманитарной помощи беженцам в Сирии 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Вести.Ru
США мешают поставкам гуманитарной помощи международных организаций в лагерь беженцев Рукбан, в Эт-Танф и Ракку. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает ТАСС.
«Несмотря на сделанные ранее обнадеживающие заявления, представители США продолжают блокировать любые поставки гуманитарной помощи в лагерь беженцев Рукбан, где нуждаются в помощи около 50 тысяч сирийцев, большинство которых составляют женщины, старики и дети», — пояснил Конашенков.
Не менее тяжелая гуманитарная ситуация сохраняется в сирийской Ракке, которая «превратилась после ковровых бомбардировок международной коалиции в город-призрак», подчеркнул представитель Генштаба РФ.
По его словам, региональное командование США отказывается гарантировать безопасность захода гуманитарных колонн ООН и Международного Красного Креста в Эт-Танф и другие районы. При этом США настаивают на передаче всех продуктов, воды и предметов первой необходимости только подконтрольным американцам боевикам.
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