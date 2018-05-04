США блокируют поставки гуманитарной помощи беженцам в Сирии

США мешают поставкам гуманитарной помощи международных организаций в лагерь беженцев Рукбан, в Эт-Танф и Ракку. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает ТАСС.

«Несмотря на сделанные ранее обнадеживающие заявления, представители США продолжают блокировать любые поставки гуманитарной помощи в лагерь беженцев Рукбан, где нуждаются в помощи около 50 тысяч сирийцев, большинство которых составляют женщины, старики и дети», — пояснил Конашенков.

Не менее тяжелая гуманитарная ситуация сохраняется в сирийской Ракке, которая «превратилась после ковровых бомбардировок международной коалиции в город-призрак», подчеркнул представитель Генштаба РФ