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Минобороны заявило о блокировании США гумпомощи в лагерь беженцев Рукбан
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Минобороны заявило о блокировании США гумпомощи в лагерь беженцев Рукбан 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Вести.Ru
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. США блокируют поставки гуманитарной помощи в лагерь беженцев Рукбан, где в ней нуждаются около 50 тысяч сирийцев, заявил журналистам в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Несмотря на сделанные ранее обнадеживающие заявления, представители США продолжают блокировать любые поставки гуманитарной помощи в лагерь беженцев Рукбан, где нуждаются в помощи около 50 тысяч сирийцев, большинство которых составляют женщины, старики и дети", — сказал он.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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