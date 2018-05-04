Минобороны заявило о блокировании США гумпомощи в лагерь беженцев Рукбан

"Несмотря на сделанные ранее обнадеживающие заявления, представители США продолжают блокировать любые поставки гуманитарной помощи в лагерь беженцев Рукбан, где нуждаются в помощи около 50 тысяч сирийцев, большинство которых составляют женщины, старики и дети", — сказал он.