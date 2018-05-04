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Минобороны РФ: США блокируют поставки гуманитарной помощи в сирийские Рукбан, Эт-Танф и Ракку
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Минобороны РФ: США блокируют поставки гуманитарной помощи в сирийские Рукбан, Эт-Танф и Ракку 

Парламентская газета 33 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Соединённые Штаты мешают поставкам гуманитарной помощи международных организаций в Эт-Танф и Ракку, а также в лагерь беженцев Рукбан. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передаёт ТАСС.
«Несмотря на сделанные ранее обнадёживающие заявления, представители США продолжают блокировать любые поставки гуманитарной помощи в лагерь беженцев Рукбан, где нуждаются в помощи около 50 тысяч сирийцев, большинство которых составляют женщины, старики и дети», — указал представитель военного ведомства.
Он также сообщил, что региональное командование американской армии отказывается гарантировать безопасность захода гуманитарных колонн Международного общества Красного Креста и ООН в Эт-Танф, настаивая на передаче всех продуктов, предметов первой необходимости и воды только подконтрольным США бандам боевиков.
«Не менее тяжёлая гуманитарная ситуация сохраняется в сирийской Ракке, превратившейся после ковровых бомбардировок международной коалиции в город-призрак», — отметил Конашенков.
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