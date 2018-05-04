«Красавица дня»: дагестанка из Германии Сабрина Велибек

«Красавица дня»: дагестанка из Германии Сабрина ВелибекМы продолжаем нашу ежедневную рубрику «Красавица дня» и на очереди у нас замечательная мама и просто красивая девушка Сабрина Велибек.

На нашу сегодняшнюю конкурсантку в сети Instagram подписано более полмиллиона пользователей.

Подписчиков интересует жизнь в далекой Германии (именно там живет наша героиня со своей семьей) и новости про двух сыновей Сабрины Мурада и Шамиля, которые отчасти и сделали маму такой популярной.

Желаем нашей конкурсантке и ее семье здоровья, любви и процветания.