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«Красавица дня»: дагестанка из Германии Сабрина Велибек
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«Красавица дня»: дагестанка из Германии Сабрина Велибек 

Mirmol.ru 34 минуты назад
Фото: Mirmol.ru
«Красавица дня»: дагестанка из Германии Сабрина ВелибекМы продолжаем нашу ежедневную рубрику «Красавица дня» и на очереди у нас замечательная мама и просто красивая девушка Сабрина Велибек.
На нашу сегодняшнюю конкурсантку в сети Instagram подписано более полмиллиона пользователей.
Подписчиков интересует жизнь в далекой Германии (именно там живет наша героиня со своей семьей) и новости про двух сыновей Сабрины Мурада и Шамиля, которые отчасти и сделали маму такой популярной.
Желаем нашей конкурсантке и ее семье здоровья, любви и процветания.
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