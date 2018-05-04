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Почему борщ стал дороже?
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Почему борщ стал дороже? 

АиФ Санкт-Петербург 32 минуты назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
ЦБ заявил, что овощи борщевого набора подорожали почти на 16%. Почему такой скачок? В. Стасевич, Купчино
— По нашим подсчётам, стоимость овощей борщевого набора выросла за последнее время на 25%, — говорит управляющий центром фермерской торговли Павел Краев. — Если сравнивать с ценами осени прошлого года, то тогда, например, килограмм картофеля обходился в 22 рубля, а сейчас — около 40 рублей. Так же выросли цены на капусту, свёклу, морковь, лук и чеснок. Это подорожание связано с двумя факторами. Во-первых, прошлое лето было дождливым, а во-вторых, — сейчас межсезонье. В это время овощи всегда дорожают только из-за того, что на складах их остаётся не так много.
По его словам, эта ситуация продлится недолго. В конце мая, в июне цены начнут снижаться. — Март-апрель — традиционно цены растут, а затем, когда появляются свежие овощи, — идут на убыль. Поэтому переживать сейчас из-за стоимости борщевого набора не стоит, — заверил он.
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