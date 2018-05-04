Освещение восстановили в арке между подъездами дома на Алтушке

После обращения жителя района Лианозово на портал «Наш город» в арке между подъездами дома 97 на Алтуфьевском шоссе восстановили уличное освещение. О проведении работ отчитался глава управы Сергей Юрьев

«Уважаемый пользователь портала! В настоящее время освещение в арке между 4 и 5 подъездами восстановлено», — говорится в официальном ответе.

Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (то)