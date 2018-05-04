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Освещение восстановили в арке между подъездами дома на Алтушке
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Освещение восстановили в арке между подъездами дома на Алтушке 

Управа района Лианозово 40 минут назад
Фото: Управа района Лианозово
После обращения жителя района Лианозово на портал «Наш город» в арке между подъездами дома 97 на Алтуфьевском шоссе восстановили уличное освещение. О проведении работ отчитался глава управы Сергей Юрьев.
«Уважаемый пользователь портала! В настоящее время освещение в арке между 4 и 5 подъездами восстановлено», — говорится в официальном ответе.
Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (то)
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