Фестиваль «Московская весна А-Cappella» стартовал в Лианозове

Жителей Лианозова приглашают послушать любимые хиты и авторские песни без аккомпанемента, которые исполнят участники фестиваля «Московская весна А-Cappella», который стартовал в Лианозовском парке и продлится до 9 мая. Об этом рассказала пресс-секретарь парка Светлана Мурси.

— Вас ждет множество интерактивных игр, эстафет и спортивных соревнований для всех возрастных категорий. Кроме того, Вы сможете поучаствовать в различных творческих и музыкальных мастер-классах по декоративно-прикладному искусству и попробовать себя в роли музыкантов, — уточнила Светлана Мурси.

Напомним, Лианозовский парк находится по адресу: ул. Угличская, д. 13. Фестиваль проходит в будние дни с 15.00 до 19.00, в выходные дни с 13.00 до 19.00. (то)