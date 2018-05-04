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Фестиваль «Московская весна А-Cappella» стартовал в Лианозове
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Фестиваль «Московская весна А-Cappella» стартовал в Лианозове 

Управа района Лианозово 40 минут назад
Фото: Управа района Лианозово
Жителей Лианозова приглашают послушать любимые хиты и авторские песни без аккомпанемента, которые исполнят участники фестиваля «Московская весна А-Cappella», который стартовал в Лианозовском парке и продлится до 9 мая. Об этом рассказала пресс-секретарь парка Светлана Мурси.
— Вас ждет множество интерактивных игр, эстафет и спортивных соревнований для всех возрастных категорий. Кроме того, Вы сможете поучаствовать в различных творческих и музыкальных мастер-классах по декоративно-прикладному искусству и попробовать себя в роли музыкантов, — уточнила Светлана Мурси.
Напомним, Лианозовский парк находится по адресу: ул. Угличская, д. 13. Фестиваль проходит в будние дни с 15.00 до 19.00, в выходные дни с 13.00 до 19.00. (то)
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