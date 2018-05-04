Рейтинг публичной активности ВИП-персон Кировской области. Апрель-2018

10. Альберт Гутнов, глава «Дирекции дорожного хозяйства Кирова» — 25 (37)

Последнее место в апрельском рейтинге занял Альберт Гутнов, которому в апреле пришлось выслушивать критику общественников, коллег и депутатов. Сначала контрольно-счетная палата нашла многочисленные нарушения в деятельности дирекции, потом в Общественной палате раскритиковали весеннюю уборку кировских дорог, затем случился аномальный снегопад, после которого дорожников не ругали только ленивые. Скорее всего, не легче Гутнову будет и в следующем месяце, когда стартует ремонт дорог, к которому в последние годы приковано пристальное внимание горожан.

Вернулся в рейтинг зампред Максим Кочетков, вещавший со страниц СМИ об успехах кировской промышленности и грядущем развитии в области деревянного домостроения. В апреле в некоторых СМИ появились слухи о его скором увольнении, однако в правительстве эту информацию назвали недостоверной.

8. Роман Титов , вице-спикер законодательного собрания Кировской области — 35 (19)

Усилил позиции в нашем рейтинге и вице-спикер областного парламента Роман Титов, который и в апреле оставался «говорящей головой» законодательного собрания. Ему тоже немало проблем доставили телеграм-каналы, в которых появились сообщения о том, что Титов собирается подвинуть Владимира Быкова на посту председателя законодательного собрания. Сам депутат эти слухи опроверг, заявив, что никаких переговоров о назначении не вел и не ведет.

7. Александр Чурин , первый зампред правительства Кировской области — 35 (new)

Седьмое место в рейтинге занял Александр Чурин, ставший если не в СМИ, то в соцсетях настоящим антигероем месяца. В начале апреля появились слухи о том, что Чурин пересел на дорогой внедорожник BentleyBentayga за 18 млн рублей. Затем в телеграм-каналах были опубликованы квитанции о штрафах, выписанных на владельца дорогого авто. Хотя никаких доказательств того, что автомобиль принадлежит Чурину авторы постов не представили, после новостей о том, что доход чиновника в 2017 году составил 22 млн рублей, многие кировчане сочли слухи правдивыми.

Постепенно спускается в нашем рейтинге экс-губернатор Кировской области Никита Белых, деятельного которого с каждым месяцем все реже связывают с текущими проблемами региона. Главным образом журналистов волновало рассмотрение апелляционной жалобы на обвинительный приговор, которое так и не состоялось из-за ухудшения состояния здоровья экс-главы региона.

5. Владимир Быков, спикер законодательного собрания Кировской области — 61 (60)

Пятым в апрельском рейтинге стал спикер областного парламента Владимир Быков, для которого апрель, как, впрочем, и предыдущие месяцы, прошел на волне слухов о грядущей отставке. Новыми для него не стали и обвинения в продаже парка Победы, о которых общественники и депутаты от оппозиции стали все чаще вспоминать в преддверии 9 мая. В вину Быкову многие ставили и непринятие регионального закона о капремонте, рассмотрение которого, несмотря на успешное прохождение профильного комитета, было отложено.

Единственной представительницей женского пола в нашем рейтинге стала мэр Елена Ковалева. В апреле она открывала спортивные турниры и выставки, участвовала в презентации книг, проводила заседания комитетов гордумы, где иногда достаточно жестко критиковала работу подведомственных городу учреждений и местных чиновников. Больше всего досталось, пожалуй, «Центру повышения квалификации», который по два раза оплачивал одни и те же услуги, и отдавал деньги за отопление помещения, где нет батарей.

3. Дмитрий Курдюмов , зампред правительства Кировской области — 81 (46)

Не мог не войти в рейтинг и Дмитрий Курдюмов, которому даже новости о грядущем открытии 13 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) и шести детских садов не помогли провести месяц поз знаком «плюс». Гораздо больший отклик у жителей находили сообщения об облупившейся штукатурке на стенах недавно отремонтированных «бережливых поликлиник», новости о требующей срочного ремонта Лузской ЦРБ и уничтожении советского сграффито, который Дмитрий Курдюмов ранее обещал сохранить.

Игорь Васильев, который в апреле снова уступил первое место своему назначенцу, пережил месяц без репутационных потерь. Его доходы — а это всегда очень ценят избиратели — за 2017 год упали на 1,6 млн рублей. В Киров по приглашению губернатора впервые приехал Гергиев, область вошла в десятку регионов с эффективным здравоохранением. Даже дольщики, которые в последние месяцы были главной головной болью региона, перестали еженедельно устраивать акции протеста. Тень на Васильева бросали только скандалы, связанные с деятельностью его замов — Дмитрия Курдюмова и Александра Чурина.

1. Илья Шульгин, глава администрации города Кирова — 237 (242)

На первое место в апреле вышел Илья Шульгин, для которого этот месяц стал, пожалуй, самым непростым с начала работы в администрации Кирова. Горожане винили Шульгина в плохой уборке улиц во время аномального снегопада, падении ребенка в двухметровую яму с водой во время прогулки в детском саду, в нецелевом расходованием бюджетных денег, из-за которых в администрацию нагрянули с обысками, и других бедах. Справедливости ради нужно сказать, что Шульгин зачастую отвечал за «грехи» предыдущих руководителей. Логичным завершением скандалов, связанных с работой администрации города, стало сообщение сити-менеджера о том, что структуру мэрии ждут преобразования. Шульгин даже успел пригласить в замы бывшего министра образования области Александра Измайлова , однако назначения так не и произошло.

Как составляется рейтинг

Каждый месяц «ФедералПресс» готовит рейтинг самых популярных ВИП-персон Кировской области, формируемый по частоте упоминаний в материалах Рунета. В данном проекте используется база данных «Яндекс. Новости», в которую входит более 3000 российских СМИ, представленных в интернете и заключивших соглашение о сотрудничестве с «Яндексом»

По базе «Яндекса» редакция ищут упоминания фамилий более 100 политиков, бизнесменов и общественных деятелей. В итоге мы получаем список персон, имена которых наиболее часто упоминались в материалах Рунета. Учитывая, что в базе анализируемых СМИ доминируют федеральные издания, получаемый на выходе рейтинг в первую очередь отражает позицию основных персон Кировской области относительно федерального центра.