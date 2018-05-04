Введение штрафов спрячет «санкционку» под прилавок

Правительство внесло на рассмотрение Госдумы проект закона, предусматривающего введение штрафов за нарушение запрета на оборот санкционной продукции в стране. Из текста документа, опубликованного на сайте кабинета министров, следует, что в случае его принятия физические лица могут быть оштрафованы за нарушения на сумму от 3 до 5 тысяч рублей, юридические — от 70 до 100 тысяч, должностные — от 30 до 50 тысяч рублей. Закон также предусматривает конфискацию товара, попадающего под действие санкций.

Опрошенные агентством «Прайм» эксперты, считают, что законопроект дает информационный повод задуматься об отношениях России с партнерами по Единому экономическому пространству (ЕЭП), «уведет» попавшие под санкции товары «под прилавки», затруднит их оборот, но кардинально вопрос, скорее всего, не решит. Официальная торговля уже полностью отказалась от запрещенной продукции, но спрос на «санкционку» оставляет ей довольно широкую нишу на рынке, которую не перекрыть штрафами указанного в документе размера.

Единое экономическое пространство и «могилевские ананасы»

Депутат Госдумы, бывший главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко считает, что ряд положений законопроекта нуждается в уточнении. Документ наглядно иллюстрирует современные реалии российских санкционных нормативов.

"Мы запретили ввозить европейские товары, но есть еще четыре государства, которые могут их импортировать в объемах, достаточных для насыщения российского рынка. Собственно, почему они к нам и пришли, эти государства. В борьбе за наш рынок они это делают, заодно наживаясь и помогая собратьям", — сказал Онищенко агентству «Прайм».

Законопроект дает информационный повод для того, чтобы еще раз поставить вопрос о таможенных границах ЕЭП. Российский рынок, по словам Онищенко, нуждается в защите, все, что везется через эти границы, в большем своем удельном весе де-факто предназначается для российского рынка, «учитывая его емкость, его космополитизм, терпимость ко всему».

"Мы сказали «А», но не должны быть «Б». Да, мы хорошо делаем, что объединяемся, но мы свой рынок не защищаем. Давайте выходить на следующий уровень. Мы в этом экономическом союзе уже живем сколько. Мы по 102 пунктам отказались от суверенитета, давайте 103-й допишем и сделаем единую таможенную границу, работающую по единым правилам", — пояснил Онищенко.

По его словам, покупка товаров, которые в России считаются санкционными, в Казахстане или Белоруссии не запрещена. При этом рынок внутри этого пространства — безбарьерный. Существенной статьей доходов российских партнеров по этому рынку являются реэкспортные схемы такого рода продуктов. Предприниматель может пересечь российско-казахскую границу, купить сыр, привезти его в приграничные области РФ, после чего продать товар в розницу или в нарезку в сети общественного питания.

"Вот тут я должен лично заниматься оценкой его санкционности? Кто-то за меня это должен делать. Если речь идет о европейских странах — это одно дело, о странах ЕЭП — другое. Как это будет трактоваться с точки зрения судебного производства. Это первый вопрос, который тут же возникает. Есть же чек, выбитый на древней казахской латинице", — подчеркнул Онищенко.

Спорность применения подобных законов в России очевидна, как и «наше цивилизационное превосходство над несчастными европейцами», отметил Онищенко.

"Они принимают законы для того, чтобы их исполнять. Мы же к этому подходим творчески. Мы эти законы принимаем для того, чтобы обходить их. Находить изящные пути их обхождения", — добавил эксперт.

Он напомнил, что зоны свободного предпринимательства в Белоруссии почему-то тяготеют к западным границам страны и всего ЕЭП. К Польше , откуда поступают ребрендинговые продукты в промышленных объемах. При продаже в Москве на них уже написано «произведено в Белоруссии».

"Могилевские ананасы. Даже на высшем уровне были определенные шутки на эту тему. И как осуждать такого предпринимателя? Он привез холодильную сбойку из 10 вагонов сыра, на котором написано, что он — белорусский. А он, на самом деле, польский, германский или швейцарский", — пояснил Онищенко.

Эксперт считает, что в случае принятия закона, нужно будет еще посмотреть на судебную практику его применения. Мало провозглашать, нужно быть дееспособным. Кроме того, есть ряд продуктов, которыми наш рынок еще не насыщен, которыми Россия себя полностью не обеспечивает.

Онищенко особо выделил из списка алкоголь и табачную продукцию, подчеркнув, что в отношении этих категорий нужны особые меры. «Единственное, в чем бы я сделал исключение, это алкоголь и табак. Даже трижды разрешенные подобные слабости человеческой натуры, занимающейся самоуничтожением, я бы наказывал не в тех цифрах, которые озвучены в законопроекте, а, по определению, утроив их. Тут бы я применил всю строгость и свирепость революционного непримирения с этим злом», — резюмировал он.

Санкционные товары уйдут «под прилавок»

По мнению председателя комитета по экономике московского отделения «ОПОРЫ России» Алексея Каневского , предлагаемая мера будет более действенна, чем кордон на границе.

"Это лучше контроля при пересечении границы, что было сделано давно. Но, тем не менее, достаточно чувствительная представленность была так называемых санкционных товаров на полках", — сказал он.

Эксперт уверен, что в каких-либо крупных сетях в ритейле «санкционку» найти уже довольно сложно, но в мелких магазинах и на рынках такую продукцию можно встретить. Введение штрафов, конечно, более чувствительная мера для упорядочивания продаж, но, в любом случае, запрещенные товары просто перекочует в продажи «из-под полы», как это бывало и раньше.

"Особенно на оптовых, на колхозных рынках такую продукцию можно будет найти достаточно легко, в любом случае. Не на прилавках, а «из-под», — пояснил Каневский.

При этом размеры штрафов, по его мнению, не таковы, чтобы стать смертельными, поскольку этот товар весьма востребован, ассортимента не хватает, и, в конечном итоге, потребитель активно нуждается в недополученной в результате антисанкционной политики продукции.

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров заявил, что в предприятиях общественного питания уже давно не используется продукция, включенная в списки товаров, попавших под санкции.

"Рестораторы уже продукты не берут, их нет. Все компании, которые раньше поставляли продукты из Европы, переориентировались на те страны, с которыми можно работать. Те рестораторы, которые раньше занимались какими-то определенными идеями с европейскими кухнями, переориентировались на какие-то местные региональные истории", — пояснил Бухаров.

По его словам, даже если кто-то привезет контрабанду, следить за этим должны не рестораторы. Предприятия общепита не используют подобные схемы. «Но когда контрабандно ввозят, меняется все. Ресторатор должен ходить куда-то и это сдавать, отсматривать? Мы уже давно не работаем с этими продуктами. Это уже понятно», — подчеркнул Бухаров.

Запрет на оборот в России отдельных категорий продовольственных товаров, произведенных в странах, которые ввели антироссийские санкции, был установлен в 2014 году.