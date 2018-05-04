Закон о «Лесной амнистии» помогает собственникам участков выявить ошибки при сведении реестров Лесфонда и ЕГРН

Ольга Осипова уже 20 лет каждые выходные ездит к себе на дачу — участок земли в живописном месте среди лесов под Сергиевым Посадом. Свежий воздух, вокруг простор и природа, но слишком далеко от дома, жалуется дачница. Участок было решено продать. Но осуществить продажу не получилось: как оказалось, по документам дача семейства Осиповых стоит не на опушке, а в самой чаще леса. В ситуации разбиралась съемочная группа «360».

Уже когда была готова карта, то с удивлением обнаружили, что наш участок значится в лесу. Оглянулись — леса на нашем участке не увидели, кроме березы

— Ольга Осипова.

И таких участков в СНТ «Кудрино» не менее 10%. Их территории пересекаются или полностью заняты землями Гослесфонда — как в случае с Ольгой Осиповой. А это значит, что владельцы не могут ни продать участок, ни дом на нем построить. Так было раньше, пока не приняли федеральный закон о «Лесной амнистии».

Это закон для собственников земельных участков, которые имеют пересечения с Гослесфондом, плюс этот закон как раз и введен в действие, чтобы убрать эти пересечения. Ранее предоставлялись земельные участки, они могли попасть в границы лесного фонда, потому что не были установлены границы. Сейчас собственники обращаются за восстановлением, и выявляются как раз эти пересечения

Закон о «Лесной амнистии» должен выявить ошибки при сведении двух реестров — Лесного фонда и Единого государственного реестра недвижимости. Важно, что он стоит на стороне собственников земли. А спорных участков в Московской области около 12 тысяч! Впрочем, процедура оформления документов несложная, уверяют в ведомстве: нужно провести межевание и отнести документы в МФЦ.

Мы производим измерение земельного участка, подготавливаем межевой план на этот земельный участок, технический план на строение на этом участке, и собственник несет эти документы в МФЦ, либо в органы кадастрового учета и отдает документы. Через пять дней получает выписку уже с установленными границами или с зарегистрированным строением

— Мария Отвагина, кадастровый инженер.

Межевание своего лесного участка Ольга Осипова уже провела. Со дня на день она должна получить выписку в многофункциональном центре.

Теперь я могу спокойно его продавать или оставлять по наследству. То есть, если бы мы хотели продать, то с прежним свидетельством не могли бы этого сделать

— Ольга Осипова.

А пока готовятся документы, семейство Осиповых подыскивает другой участок — поближе к дому — и готовится к переезду. Ольга рассказывает, от желающих купить их дачу нет отбоя: все хотят иметь домик на опушке леса.