Ещё
Закон о «Лесной амнистии» помогает собственникам участков выявить ошибки при сведении реестров Лесфонда и ЕГРН
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
ФСБ предотвратила теракты в РФ
ФСБ предотвратила теракты в РФ

Закон о «Лесной амнистии» помогает собственникам участков выявить ошибки при сведении реестров Лесфонда и ЕГРН 

360tv.ru 39 минут назад
Фото: 360tv.ru
Ольга Осипова уже 20 лет каждые выходные ездит к себе на дачу — участок земли в живописном месте среди лесов под Сергиевым Посадом. Свежий воздух, вокруг простор и природа, но слишком далеко от дома, жалуется дачница. Участок было решено продать. Но осуществить продажу не получилось: как оказалось, по документам дача семейства Осиповых стоит не на опушке, а в самой чаще леса. В ситуации разбиралась съемочная группа «360».
Уже когда была готова карта, то с удивлением обнаружили, что наш участок значится в лесу. Оглянулись — леса на нашем участке не увидели, кроме березы
— Ольга Осипова.
И таких участков в СНТ «Кудрино» не менее 10%. Их территории пересекаются или полностью заняты землями Гослесфонда — как в случае с Ольгой Осиповой. А это значит, что владельцы не могут ни продать участок, ни дом на нем построить. Так было раньше, пока не приняли федеральный закон о «Лесной амнистии».
Это закон для собственников земельных участков, которые имеют пересечения с Гослесфондом, плюс этот закон как раз и введен в действие, чтобы убрать эти пересечения. Ранее предоставлялись земельные участки, они могли попасть в границы лесного фонда, потому что не были установлены границы. Сейчас собственники обращаются за восстановлением, и выявляются как раз эти пересечения
Роман Ларин, исполняющий обязанности руководителя Управления Росреестра по Московской области.
Закон о «Лесной амнистии» должен выявить ошибки при сведении двух реестров — Лесного фонда и Единого государственного реестра недвижимости. Важно, что он стоит на стороне собственников земли. А спорных участков в Московской области около 12 тысяч! Впрочем, процедура оформления документов несложная, уверяют в ведомстве: нужно провести межевание и отнести документы в МФЦ.
Мы производим измерение земельного участка, подготавливаем межевой план на этот земельный участок, технический план на строение на этом участке, и собственник несет эти документы в МФЦ, либо в органы кадастрового учета и отдает документы. Через пять дней получает выписку уже с установленными границами или с зарегистрированным строением
— Мария Отвагина, кадастровый инженер.
Межевание своего лесного участка Ольга Осипова уже провела. Со дня на день она должна получить выписку в многофункциональном центре.
Теперь я могу спокойно его продавать или оставлять по наследству. То есть, если бы мы хотели продать, то с прежним свидетельством не могли бы этого сделать
— Ольга Осипова.
А пока готовятся документы, семейство Осиповых подыскивает другой участок — поближе к дому — и готовится к переезду. Ольга рассказывает, от желающих купить их дачу нет отбоя: все хотят иметь домик на опушке леса.
360tv.ru: последние новости
Замначальника УМВД по Краснодару уволили после служебной проверки Гроза и дождь обрушатся на Московскую область 5 мая Росконгресс подвел итоги экономического форума в Крыму
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов69
Британские истребители сопроводили российский самолет103
В Крыму задержали украинское судно425
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту128
Пекин уступает под напором Трампа49
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
00:38
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту
Украина В мире
00:30
Сотрудницу полиции застали за блатной песней
Общество
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
00:52
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов
В мире Украина
00:23
Захарова призвала страны последовать примеру Чехии
Политика Европа
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение