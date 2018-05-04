СМИ: 7 компаний в Нидерландах подозревают в нарушении антироссийских санкций

Прокуратура Нидерландов начала расследование в отношении семи голландских компаний, подозревающихся в нарушении антироссийских санкций Евросоюза . Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на западные СМИ.

В частности, компании подозревают в причастности к строительству Крымского моста, соединяющего Россию Крым . По версии следствия, семь компаний поставляли техническое оборудование для его строительства, а также проводили техобслуживание установленного оборудования. Среди обвиняемых компаний числятся Dematec Equipment и Biljard Hydrauliek.

Согласно санкциям, введенными Евросоюзом против России, предоставление товаров и услуг нарушает международные, нормы.

Если компании признают виновными, им как юридическим лицам могут грозить штрафы до 820 тысяч евро. Максимальное наказание физическим лицам включает штраф в размере 82 тысяч евро или лишение свободы сроком на шесть лет.

После присоединения Россией Крыма в 2014 году Евросоюз ввел санкции против России, которые впоследствии неоднократно продлевал.