Обыск в Курганской ТПП. В рамках следствия оперативники УБЭП изъяли документы

Об этом сообщили источники нашего агентства в палате, отметив, что время визита следователя Алексея Григорьева и нескольких оперативных сотрудников УМВД в присутствии понятых вице-президент ТПП Ирина Пашкова ударила одного из оперативников. На место происшествия были вызваны сотрудники СКР , составившие протокол. А Ирина Пашкова заявила о плохом самочувствии, вызвала скорую и ее отвезли в больницу. Сотрудники силовых органов этому не препятствовали. Пострадавший сотрудник МВД зафиксировал телесные повреждения.

Напомним, что избранный 27 февраля президентом курганской ТПП Илья Назаренко до сих пор не смог приступить к исполнению обязанностей. Бывшее руководство ТПП — Евгений Сочнев и Ирина Пашкова — считают, что избрание Назаренко на съезде палаты было незаконным. И что Евгений Сочнев, с которым заключен трудовой контракт, якобы, остается действующим президентом ТПП.

Визит оперативников в палату был связан с заявлением Ильи Назаренко в прокуратуру и ОБЭП по поводу продажи автомобиля курганской ТПП. Назаренко считает, что таким образом Сочнев и Пашкова причинили палате значительный материальный ущерб и не имели полномочий на такую сделку.

По информации «ФедералПресс», пока не подтвержденной официально, сегодня в ТПП были произведены выемки большого количества документов, носителей информации и других материалов.

Фото: gs.fm