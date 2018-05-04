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Обыск в Курганской ТПП. В рамках следствия оперативники УБЭП изъяли документы
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Обыск в Курганской ТПП. В рамках следствия оперативники УБЭП изъяли документы 

РИА «ФедералПресс» 42 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Об этом сообщили источники нашего агентства в палате, отметив, что время визита следователя Алексея Григорьева и нескольких оперативных сотрудников УМВД в присутствии понятых вице-президент ТПП Ирина Пашкова ударила одного из оперативников. На место происшествия были вызваны сотрудники СКР, составившие протокол. А Ирина Пашкова заявила о плохом самочувствии, вызвала скорую и ее отвезли в больницу. Сотрудники силовых органов этому не препятствовали. Пострадавший сотрудник МВД зафиксировал телесные повреждения.
Напомним, что избранный 27 февраля президентом курганской ТПП Илья Назаренко до сих пор не смог приступить к исполнению обязанностей. Бывшее руководство ТПП — Евгений Сочнев и Ирина Пашкова — считают, что избрание Назаренко на съезде палаты было незаконным. И что Евгений Сочнев, с которым заключен трудовой контракт, якобы, остается действующим президентом ТПП.
Визит оперативников в палату был связан с заявлением Ильи Назаренко в прокуратуру и ОБЭП по поводу продажи автомобиля курганской ТПП. Назаренко считает, что таким образом Сочнев и Пашкова причинили палате значительный материальный ущерб и не имели полномочий на такую сделку.
По информации «ФедералПресс», пока не подтвержденной официально, сегодня в ТПП были произведены выемки большого количества документов, носителей информации и других материалов.
Фото: gs.fm
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