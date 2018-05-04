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Минкавказ и правительство Дагестана займутся улучшением платежей в ТЭК республики
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Минкавказ и правительство Дагестана займутся улучшением платежей в ТЭК республики 

ТАСС 36 минут назад
МАХАЧКАЛА, 4 мая. /ТАСС/. Министерство РФ по делам Северного Кавказа и правительство Дагестана займутся улучшением платежной дисциплины в топливно-энергетическом комплексе республики. Об этом говорилось на заседании Межведомственной рабочей группы по ТЭК Дагестана в пятницу в Махачкале, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации главы и правительства региона.
"Сегодня председатель правительства Дагестана Артем Здунов и замминистра РФ по делам Северного Кавказа Игорь Кошин провели заседание Межведомственной рабочей группы по ТЭК республики. Артем Здунов отметил усилия, предпринимаемые в целях повышения платежной дисциплины по всем видам энергохозяйств", — сказал представитель пресс-службы.
"Мы в рамках работы правительства со всеми представителями основных ресурсоснабжающих организаций стараемся ситуацию выправить. Прежде всего, это касается достижения стопроцентной выплаты со стороны бюджетных организаций. Есть вопросы у нас по платежам и в области ЖКХ, бизнес-структур. В последнем случае возникают проблемы с наличием платежей и адекватностью их начисления", — цитирует Здунова пресс-служба правительства.
Как сообщил собеседник агентства, Кошин предложил обсудить выполнение дорожной карты запланированных мероприятий в целом и — отдельно — по энергетикам и газовикам, в том числе по категориям плательщиков.
В мероприятии также принял участие советник генерального директора Агентства стратегических инициатив, председатель Общественного совета при министерстве РФ по делам Северного Кавказа Анвар Гаджиев.
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