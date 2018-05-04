Назойливых «бомбил» уберут из аэропортов Москвы

По данным пресс-службы подмосковного Минтранса, в скором времени назойливых таксистов, которые предлагают свои услуги рядом со столичными аэропортами «Шереметьево» «Домодедово» и « Жуковский », уберут с этих территорий.

С инициативой начать штрафовать так называемых «бомбил», гадалок и гостиничных агентов за навязывание своих услуг выступило руководство международного аэропорта «Шереметьево». Представители остальных воздушных гаваней поддержали коллег.

По мнению инициаторов, данные меры позволят обеспечить безопасность пассажиров и минимизировать неудобства.

«Много вопросов вызывают зазывали — граждане, пристающие к людям и при этом не несущие ответственность за комфорт и безопасность наших пассажиров», — цитирует РИА Новости главу министерства Игоря Трескова

Отмечается и то, что часто аэропорты становятся пристанищем людей без определённого места жительства, которые занимаются попрошайничеством и кражами.

«Новые правила направлены на то, чтобы устранить эти отрицательные моменты», — резюмировали в пресс-службе ведомства.